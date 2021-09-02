Магаданский рыбный порт перейдет в собственность региона в сентябре 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рыбный порт в Магадане намерены передать в собственность Магаданской области в сентябре 2021 года. Благодаря этому регион получит право привести в порядок территорию объекта в целях развития рыбной промышленности и экономики Колымы, сообщил в четверг губернатор Сергей Носов в интервью ТАСС на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Рыбный порт в Магадане планируется передать [в собственность региона] решением правительственной комиссии уже в этом месяце", - сказал глава Колымы.

По его словам, региону предстоит провести большую работу по возрождению порта. "Там много предстоит сделать, основываясь на очень современной технической базе. <...> Это принесет новые рабочие места, другой товарооборот, существенный рост во внутреннем региональном продукте", - добавил Носов.