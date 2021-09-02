Магаданский рыбный порт перейдет в собственность региона в сентябре 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рыбный порт в Магадане намерены передать в собственность Магаданской области в сентябре 2021 года. Благодаря этому регион получит право привести в порядок территорию объекта в целях развития рыбной промышленности и экономики Колымы, сообщил в четверг губернатор Сергей Носов в интервью ТАСС на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
"Рыбный порт в Магадане планируется передать [в собственность региона] решением правительственной комиссии уже в этом месяце", - сказал глава Колымы.
По его словам, региону предстоит провести большую работу по возрождению порта. "Там много предстоит сделать, основываясь на очень современной технической базе. <...> Это принесет новые рабочие места, другой товарооборот, существенный рост во внутреннем региональном продукте", - добавил Носов.
В прошлом году была проведена инвентаризация недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Нацрыбресурс", в частности, речь шла о рыбном терминале морского порта Магадан, к которому прилегает более 50 неразграниченных и находящихся в собственности РФ земельных участков. Участки не используются, объекты недвижимости находятся в аварийном состоянии. В июле этого года Магаданскую область посетил вице-премьер правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и высказал недовольство федеральным ведомствам по поводу того, что процесс передачи порта затягивается.
О форуме
VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.