В ДФО ущерб сельскому хозяйству от стихийных бедствий превысил 770 млн рублей

ТАСС, 2 сентября. Ущерб сельскому хозяйству в пяти регионах Дальнего Востока в результате стихийных бедствий летом 2021 года составил порядка 830 млн рублей. Министерство сельского хозяйства РФ подтвердило большую часть этого ущерба - 776,3 млн рублей, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-демографическому развитию ДФО.

"По поводу режима ЧС, который вводился в пяти регионах Дальневосточного федерального округа. Субъекты оценивают ущерб сельскому хозяйству на уровне 830 млн рублей. Мы провели оценку по этим субъектам, за исключением Еврейской автономной области, которая пока не предоставила документы, и подтверждаем ущерб 776,3 млн рублей", - заявил Патрушев.

Также пострадавшими регионами считаются Амурская область, Республика Якутия, а также Забайкальский и Хабаровский края.

По словам министра, компенсация аграриям возможна по договорам страхования, но в пострадавших территориях они не заключались. Тем не менее, компенсировать ущерб можно из резервного фонда правительства РФ, добавил министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть средства на поддержку пострадавших от паводков сельхозпроизводителей Дальнего Востока. Поддержку должны были получить предприятия агропромышленного комплекса, а также жители сельской местности, которые фактически потеряли урожай на приусадебных участках.