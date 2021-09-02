Между Петербургом и Москвой назначат дополнительную "Ласточку" на 3 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Дополнительный скоростной поезд "Ласточка" из Петербурга в Москву назначили на 3 сентября на фоне повышенного спроса пассажиров в начале осени. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой ОАО "РЖД" назначает дополнительный поезд "Ласточка": Санкт-Петербург - Москва, дата отправления - 3 сентября, время отправления - 16:05, время прибытия - 00:08", - говорится в сообщении пресс-службы.

По пути следования дополнительная "Ласточка" сделает остановки в Чудове, Малой Вишере, Окуловке, Бологом и в Твери.

Ранее в пресс-службе ОЖД сообщали, что в сентябре по пятницам и воскресеньям скоростные поезда "Ласточка" по маршруту Москва - Петербург будут курсировать сдвоенными составами по 10 вагонов.

Также для обеспечения перевозки пассажиров на фоне повышенного спроса в пресс-службе ОЖД объявляли о запуске трех дополнительных поездов между Петербургом и Москвой с отправлениями 20, 22, 26, 27 и 29 августа, а также 2 и 3 сентября. Позже "Федеральная пассажирская компания" назначила еще пять дополнительных поездов между двумя столицами, которые будут курсировать 3-6 сентября, а также 9,10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 27 числа первого осеннего месяца. Два состава отправятся с вокзалов 1 и 4 октября.

В настоящее время штатно между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.