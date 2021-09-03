ВЭБ.РФ оценила полную декарбонизацию экономики России в 15 трлн рублей ежегодно

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Полная декарбонизация экономики может стоить России 15 трлн рублей ежегодно, вплоть до 2060 года, заявил вице-президент ВЭБ.РФ Андрей Байда на Восточном экономическом форуме.

"Для полной декарбонизации российской экономики при текущем технологическом уровне потребуется в пике до 15 трлн рублей (14-15% нынешнего ВВП страны) ежегодно до 2060 года. В отношении к ВВП это сопоставимо с затратами на сталинскую индустриализацию", - сообщил он.

По словам представителя госкорпорации, эти деньги занять на внутреннем рынке будет трудно, поэтому необходимо активно работать над привлечением внешнего капитала.

Байда отметил, что разработанная ВЭБ в составе рабочей группы под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова национальная система "зеленого" финансирования совместима с передовыми западными аналогами. "Это должно облегчить российским компаниям привлечение средств с европейских и международных бирж", - резюмировал он.

Ранее глава Сберанка Герман Греф заявил, что по подсчетам Сбербанка, достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру $140 трлн или 3% мирового ВВП в год.