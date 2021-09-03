Путин в октябре обсудит с правительством создание оборота углеродных квот

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует в октябре этого года обсудить с правительством создание национальной системы регулирования и оборота углеродных квот. Об этом он сказал, выступая на пленарной сессии ВЭФ.

Путин напомнил, что пилотным проектом по регулированию выбросов парниковых газов уже стал Сахалин. Согласно этому проекту, Сахалин должен к 2026 году достичь углеродной нейтральности. В целом правительство должно сформировать всю нормативную базу для реализации в России климатических проектов и обращения углеродных единиц к июлю 2022 года, напомнил президент.

"Ход этой работы обсудим с правительством уже в самое ближайшее время. Думаю, что в октябре мы это уже сделаем", - сказал российский лидер. Он также предложил расширить программу регулирования углеродных выбросов и на другие регионы России. "Я знаю, что некоторые из них уже проявляют такую заинтересованность", - заключил Путин.