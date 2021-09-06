Зеленский призвал конгрессменов США сохранить санкции против РФ за "Северный поток - 2"

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегаций Конгресса США, поблагодарил их за санкционное давление на Россию в связи с проектом "Северный поток - 2" и призвал продолжить ограничительные меры. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте .

Зеленский принял американскую делегацию - сенаторов Линдси Грэма, Джона Баррасcо, Томми Табервилля, Бена Сесса и члена Палаты представителей США Уильяма Тиммонса и поблагодарил их за позицию по "Северному потоку -2". "Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток - 2" должно быть сохранено", - заявил Зеленский, слова которого приводит его администрация.

В ходе переговоров была поднята также тема Донбасса, в частности, в контексте подготовки совместных стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. "Глава государства ознакомил членов Конгресса США с ситуацией с безопасностью на востоке и вдоль украинских границ <...> Стороны обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе и развитием событий в Белоруссии. Президент Украины отметил приближение активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021", которые являются вызовом для региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники переговоров обсудили результаты визита Зеленского в США. В частности, украинский лидер выразил надежду, что США присоединятся к реализации представленного им в Вашингтоне плана трансформации и укрепления устойчивости Украины. Он поблагодарил делегацию за поддержку Киева, а также отметил важность поддержки со стороны США Украины в Черноморско-Азовском регионе, обвинив Россию в разрушении безопасности в этой зоне и нарушении свободы судоходства. Зеленский также заявил, что рассчитывает на поддержку в вопросе желания Украины стать членом НАТО.

До этого переговоры с конгрессменами провел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в частности, по теме визита украинской делегации в США. "Договоренности, достигнутые во время визита, вывели стратегическое партнерство Украины и США на качественно новый уровень, прежде всего в сфере безопасности, обороны, энергетики, инвестиций, поддержки реформ", - утверждает Кулеба, слова которого приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины. В целом, были озвучены те же тезисы - о якобы угрозах "Северного потока - 2", необходимости санкционного давления на Москву, "вызовах безопасности в Азово-Черноморском регионе" и прочем. "Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества ", - заявил министр.