Роскачество к концу 2021 года приступит к исследованию игрушек с маркетплейсов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскачество планирует к концу 2021 г. приступить к исследованию игрушек, доставляемых с маркетплейсов. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Примерно к концу 2021 г. специалисты Роскачества планируют приступить к веерным испытаниям игрушек, доставляемых с маркетплейсов. Это будет исследование, схожее с тем, которое провела аналогичная Роскачеству британская организация Which. Ее эксперты недавно выяснили, что 42% попавших в их исследование игрушек, закупленных через маркетплейсы, не соответствовали требованиям безопасности. В связи с этим мы считаем необходимым проверить эти выводы и при необходимости предостеречь наших потребителей, а также принять меры по отношению к производителям и операторам торговли", - сказал он.

Протасов отметил, что в рамках исследования должно быть проверено как минимум 300 товаров. "А так как мы всегда исследуем по очень глубокому списку показателей, насчитывающему 200-400 показателей качества, токсичности, безопасности, потребительских свойств, то должно быть достаточно крупное и очень непростое исследование", - заключил он.