Песков заявил, что от запуска "Северного потока - 2" выиграют и поставщики, и потребители

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия как поставщик энергоресурсов выиграет от запуска газопровода "Северный поток - 2" точно так же, как и потребители этих ресурсов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли в связи с завершением строительства трубопровода говорить, что РФ вышла победителем из истории внешнего противостояния этому проекту.

"Так было бы говорить совершенно неверно. Когда будет запущен "Северный поток - 2", победителями выйдут и поставщики энергоресурсов, и их потребители. То есть все", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможном изменении ситуации на мировом газовом рынке после ввода в эксплуатацию этого трубопровода, Песков отметил, что пока об этом говорить рано. По его словам, сроки фактического ввода "Северного потока - 2" будут зависеть от выполнения оставшихся формальностей, назвав завершение строительства проекта еще одним шагом "на пути решения всех проблем, многих, как минимум". Песков подчеркнул, что "цены на газ сейчас галопирующие, поэтому газ нужен".

У Пескова также уточнили, в курсе ли Кремль того, как идут переговоры с немецким регулятором о сертификации трубопровода. "Это вопрос не к Кремлю, а к "Газпрому", - заметил в ответ пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, администрация российского лидера "никак в этих переговорах не участвует и не может участвовать". "Это не наша прерогатива", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также не стал делиться ожиданиями о том, как быстро Германия может выдать разрешение на поставки газа по новому трубопроводу. "Мы все заинтересованы в том, чтобы это было как можно быстрее", - сказал он. Представитель Кремля добавил, что и Россия, и Германия заинтересованы в запуске работы трубопровода.

О проекте

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. По данным "Газпрома", по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что "Газпром" планирует начать поставлять газ по первой нитке "Северного потока - 2" с 1 октября, а по обеим ниткам трубопровода - уже к 1 декабря.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.