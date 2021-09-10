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РФ и Белоруссия подготовят общие нормы по безопасности дорожного движения

В области автомобильного транспорта будет заключено соглашение о перевозках на безразрешительной основе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подготовят общие нормы в сфере дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

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"В области дорожного хозяйства будут подготовлены общие нормы законодательства в части классификации автодорог, требований к осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения, размещению объектов дорожного сервиса, осуществлению контрольно-надзорной деятельности," - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте кабмина.

Отмечается, что в области автомобильного транспорта будет заключено соглашение о перевозках на безразрешительной основе.

Согласно совместному заявлению, стороны условились унифицировать требования и по другим видам транспорта. Так, в области воздушного транспорта будут реализованы равные тарифные условия при оказании услуг аэропортов и аэронавигации, а также сняты ограничения по частоте и унификации регулирования летной годности.

В области железнодорожного транспорта предусматривается проработка унификации законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения безопасности, требований в сфере трудовых отношений, отмечается в документе.

Кроме того, в сфере водного транспорта предусматривается плавание судов под российским и белорусским флагами по внутренним водным путям сторон по унифицированным правилам.

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