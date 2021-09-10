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Чернышенко поручил создать рабочие группы для подготовки прорывных проектов в ПФО

Первыми регионами, которые представят свои проекты, будут Татарстан, Башкортостан, Самарская и Нижегородская области

ТАСС, 10 сентября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил создать рабочие группы, которые позволят провести диагностику развития каждого из 14 регионов Поволжья и предложить прорывные проекты в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова по итогам совещания с куратором округа Дмитрием Чернышенко и главами регионов, входящих в округ.

"По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил создать 14 рабочих групп по числу регионов ПФО численностью пять-семь человек. Их возглавят главы субъектов. Рабочие группы должны провести диагностику повестки регионального развития, показать целевой образ региона до 2030 года с промежуточной остановкой в 2024 году и предложить список прорывных проектов", - сказали в пресс-службе.

Проводить совещания по социально-экономическому развитию округа планируется каждые две недели. Первыми регионами, которые представят свои проекты, будут Татарстан, Башкортостан, Самарская и Нижегородская области.

Сроки на подготовку

Каждый регион ПФО подготовит по пять прорывных проектов в сфере социально-экономического развития, которые будут представлены правительству РФ. "Вице-премьер отметил, что важно оперативно определить по каждому региону пять прорывных проектов, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на их социально-экономическое развитие", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что у регионов достаточно сжатые сроки на подготовку. "До 1 ноября необходимо доложить председателю правительства о сроках утверждения инициатив. Поэтому к середине октября мы их должны рассмотреть. Прошу всех руководителей регионов в пятидневный срок разработать дорожную карту работы по своим регионам, а к 18 сентября мы с вами подготовим сводную дорожную карту", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

При этом в будущем планируется масштабировать самые успешные проекты на соседние субъекты. "Точно не нужны "пустые" проекты или "переупакованные" - важно за счет федеральной помощи получить динамику и максимальный положительный эффект для регионов. Убежден, что нам необходимо опираться и при формировании, и при воплощении проектов на обратную связь от граждан, бизнеса, научной общественности", - приводятся слова Чернышенко.

Он также представил проект региональной системы мониторинга, где будут собраны основные показатели эффективности, список приоритетных региональных проектов и статус их реализации, а также ключевые вопросы, требующие решения в ПФО.

Экономика ПФО

Обрабатывающие производства вносят самый большой вклад в валовой региональный продукт. Округ является одним из лидеров в стране по производству минеральных удобрений, пластмасс, шин. В округе сконцентрировано около 20% общероссийской отгрузки обрабатывающих производств, 23% объема производства сельского хозяйства, 20% объемов ввода жилья, 13,5% инвестиций в основной капитал.

ПФО является одним из лидеров в стране по производству минеральных удобрений, пластмасс, шин. В округе активно проводится работа по созданию и развитию промышленной инфраструктуры и так называемых точек роста экономики (69 индустриальных парков, 14 технопарков, 26 промышленных кластеров, семь особых экономических зон, 30 территорий опережающего развития).

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичКомаров, Игорь Анатольевич
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