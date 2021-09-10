Титов прогнозирует нулевой рост экономики России при повышении ключевой ставки до 7%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прогнозирует нулевой рост российского экономики при повышении ключевой ставки Банка России до 7%.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что ключевая ставка ЦБ может оказаться выше 7%. При этом в обозримом будущем ЦБ не рассматривает повышения ключевой ставки до двузначных значений. 10 сентября ключевая ставка была повышена на 25 б. п., до 6,75%.

"Если ставка ЦБ - 7%, нефть - $70 за баррель, то рост будет нулевой. Это плохо для экономики и крупного бизнеса, тяжело для населения и катастрофа для малых и средних предприятий", - отметил Титов в кулуарах Столыпин-форума в Москве.

По его мнению, "подобный алгоритм действий ЦБ закономерно приводит только к замедлению всей экономики страны".

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.