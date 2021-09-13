В Египте планируют открыть два новых туристических города

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Два новых туристических города появятся в Египте в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник.

"В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. <…> Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", - рассказал Халед аль-Анани.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится, подчеркнув, что власти Египта продолжают оказывать поддержку самолетам, прилетающим из других государств.

Ранее Халед аль-Анани отмечал, что Египет ожидает снижения стоимости туров в страну для россиян с увеличением количества рейсов и возобновлением чартерного авиасообщения между двумя странами. По решению оперштаба, Россия с 27 августа в три раза увеличила квоту регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх - с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Также было принято решение разрешить полеты из других 40 городов. Кроме того, сообщалось, что авиакомпания "Россия" запустила рейсы между Ростовом-на-Дону и Хургадой.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате чего погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.