Минфин: АСВ может фондировать облигациями разрывы ликвидности в случае возникновения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может фондировать разрывы ликвидности в случае их возникновения выпуском облигаций. При этом правительство и Банк России готовы оказывать им поддержку, следует из стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной Минфином для общественного обсуждения.

"Банк России в случае дефицита средств соответствующего фонда при наступлении страхового случая готов предоставлять кредиты ГК АСВ на закрытие разрывов ликвидности по ставкам денежного рынка, обеспечивая тем самым состоятельность модели гарантирования вне зависимости от складывающейся на финансовом рынке ситуации. При этом ГК АСВ может фондировать такие кассовые разрывы и рыночными инструментами, например, облигациями", - отмечается в документе.

Хотя по закону у АСВ есть возможность фондирования разрывов ликвидности и рыночными инструментами, но необходимость данной процедуры отсутствует, пояснили ТАСС в АСВ.

"В настоящее время агентство не испытывает потребности в привлечении дополнительной ликвидности, в связи с этим в выпуске облигаций, равно как и в использовании других предусмотренных законом инструментов, в текущих экономических условиях нет необходимости", - сообщили в госкорпорации.