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Кабмин и ЦБ намерены развивать систему защиты прав при трансграничных операциях

Также в стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года отмечается необходимость упорядочить допуск на рынок иностранных провайдеров финансовых сервисов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство и ЦБ РФ намерены содействовать формированию эффективной системы защиты прав потребителей и инвесторов при трансграничном оказании финансовом услуг. Об этом говорится в опубликованной стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года.

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"В настоящее время отсутствуют единые международные подходы к защите прав потребителей и инвесторов при оказании трансграничных финансовых услуг", - сказано в документе.

Это приводит к фрагментации регулирования и позволяет отдельным поставщикам использовать недобросовестные практики и избегать ответственности за счет ведения деятельности удаленно из юрисдикций с менее жесткими регуляторными режимами или в экстерриториальном формате.

"В связи с этим целесообразно разработать и повсеместно внедрить международные принципы защиты прав потребителей трансграничных финансовых услуг, а также систему мониторинга исполнения данных принципов на уровне объединений национальных регуляторов финансового рынка", - поясняется в материалах.

Также отмечается необходимость упорядочить допуск на рынок иностранных провайдеров финансовых сервисов.

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