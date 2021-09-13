Минфин и ЦБ создадут механизм выхода граждан из ситуации закредитованности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ и Банк России проработают механизм выхода закредитованного гражданина из сложной ситуации, следует из Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной Минфином РФ для общественных обсуждений.

"В перспективе в периметр защиты гражданина на финансовом рынке должно в полной мере войти создание работающего механизма выхода закредитованного гражданина из сложной ситуации. Для этого необходимо создание эффективной системы банкротства граждан и введение института медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан", - указано в документе.

В стратегии отмечается, что уже предпринят ряд шагов в этом направлении - введены ипотечные каникулы, накоплен первый опыт применения института банкротства гражданина, в том числе во внесудебном порядке, от претензий кредиторов защищен прожиточный минимум. "Данная работа должна быть продолжена. Это особенно важно в условиях, когда, с одной стороны, повышается доступность для кредиторов данных о связанных с гражданином операциях и рисках, а с другой - усиливается уязвимость граждан к приятию избыточной долговой нагрузки в связи с расширением возможностей дистанционной покупки услуг и товаров в кредит", - указано в документе.

В такой ситуации, по данным министерства, оправдано повышение ответственности кредиторов за принимаемые кредитные решения, снижая при этом пороговые критерии для реструктуризации кредитов и списания долга, что отчасти должно ограничить чрезмерный рост кредитной доступности.

"В целях повышения эффективности процесса реструктуризации чрезмерной задолженности гражданина необходимо создание признаваемого с двух сторон института медиации. Возможно, в долгосрочной перспективе указанный институт будет совмещен с деятельностью коллектора, финансового уполномоченного или судебного пристава-исполнителя", - следует из стратегии.

О стратегии

В понедельник, 13 сентября, Минфин представил для общественного обсуждения стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

Презентуя документ журналистам, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия была сделана впервые. По словам замминистра, при подготовке документа была проведена большая работа со всеми участниками рынка, в том числе с потребителями финансовых услуг.

Стратегия касается целого ряда направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь страхового рынка.