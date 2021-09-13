Минфин и ЦБ впервые подготовили стратегию развития финансового рынка до 2030 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ совместно с Банком России и участниками рынка подготовили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Такой документ ранее ни разу не разрабатывался, сообщил на пресс-брифинге замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы совместно с Банком России и с сообществом готовим впервые в России стратегию развития финансовых рынков на 10 лет. Этот документ будет взаимодополняться с основными направлениями развития финансового рынка, которые определяют по сути тактику. А стратегия определяет направления, которые государство будет продвигать на финансовом рынке на протяжении предстоящего десятилетия", - сказал он.

По словам замминистра, при подготовке документа проведена большая работа со всеми участниками рынка, в том числе с потребителями финансовых услуг. Стратегия касается нескольких направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь, страхового рынка.

"Развитие российского финансового рынка осуществляется его участниками в партнерстве с государством. При этом стратегическая задача участников рынка - развивать инновационный, клиентоориентированный и этичный бизнес, нацеленный на долгосрочные взаимовыгодные отношения с потребителями финансовых услуг. Стратегическая задача регуляторов - создавать благоприятные условия для развития финансового рынка, в том числе устраняя искажения и барьеры, препятствующие его развитию, с использованием имеющегося инструментария. Это основное положение, на котором базируется настоящая стратегия развития финансового рынка до 2030 года", - отмечается в самой стратегии.

На общественное обсуждение вынесен вариант без целевых показателей. Но позже, при внесении в правительство, в документе также будут указаны целевые показатели по финрынкам, уточнил на пресс-брифинге директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.