СМИ: частный сектор и торговая палата Афганистана призвали США разморозить активы страны

ТЕГЕРАН, 13 сентября. /ТАСС/. Торгово-инвестиционная палата Афганистана, другие коммерческие и промышленные палаты страны и частный сектор призвали США и международное сообщество разморозить все иностранные активы страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал Ariana News .

Ранее такие призывы уже были озвучены членами администрации движения "Талибан" (запрещено в РФ), но на этот раз к США и другим странам обратились и частные предприниматели Афганистана. По данным Торгово-инвестиционной палаты, из порядка $9,5 млрд замороженных активов около $3 млрд принадлежат частному сектору.

Предприниматели отметили, что без этих средств страну может ждать экономический коллапс, а также гуманитарный кризис. Это связано с том, что торговцы лишились финансовых возможностей делать международные переводы через банки. При этом бизнес готов предоставить США и другим странам любую документацию для подтверждения принадлежности этих денег.

В Горно-промышленной палате Афганистана отметили, что не оспаривают решение заморозить государственные средства, что соответствует международным принципам, но частные активы не должны быть блокированы таким образом. Предприниматели напоминают, что зима уже близко, и отсутствие средств и возможности вести торговлю приведет Афганистан к серьезному кризису.

Администрация США 15 августа, когда талибы захватили Кабул и установили контроль над страной, заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители радикального движения. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

12 сентября министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад призвал мировое сообщество разморозить счета афганского правительства. По его мнению, блокировать их "было не мудро". Афганистан в настоящее время испытывает нехватку средств, поскольку, помимо других стран, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк также прекратили всякую помощь Кабулу. В настоящее время в Афганистане происходит стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы, финансовая активность в стране резко снизилась.