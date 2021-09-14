СМИ: Россия надеется, что нехватка газа в Европе ускорит запуск "Северного потока - 2"

ТАСС, 14 сентября. Россия ожидает, что беспокойство Европы по поводу низких запасов газа позволит ускорить процесс сертификации проекта газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение выразил обозреватель журнала National Interest Николас Гвоздев в статье, опубликованной на сайте издания в воскресенье.

Гвоздев считает, что "трубопровод ["Северный поток - 2"] позволит экспортировать больше российской энергии без необходимости использования украинской инфраструктуры". В настоящее время Россия "не экспортирует ни на кубометр больше газа через Украину, чем того требует соглашение с Германией". Россия тем самым пытается создать дефицит газа в Европе, полагает эксперт, и, как следствие, ускорить процесс запуска газопровода.

Как считает Гвоздев, Вашингтон не может проигнорировать сложившуюся ситуацию, и потому "восстанавливает отношения со странами постсоветской Восточной Европы". В качестве примера он приводит "очевидный успех саммита между президентом [США] Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским", В то же время, эксперт предположил, что Украина, через территорию которой в настоящее время проходит транзит российского газа, "может переоценить уровень поддержки со стороны США". Гвоздев провел аналогию с 2008 годом, отметив, что Грузия тогда "неправильно растолковала обещания США", которые отзывались об этой стране как о "близком и верном союзнике Штатов". Эксперт считает, что "позиция США тщательно продумана, чтобы создать видимость сильной поддержки - в попытке удержать Россию от военных или геоэкономических действий против Украины, но с достаточным количеством лазеек и ответвлений, чтобы избежать необходимости предпринимать действия".

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

В минувшую пятницу "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство было возобновлено. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.