Меркель пробила "Северный поток — 2", вопрос — какой ценой

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе совершила, пожалуй, свой последний важный внешнеполитический визит на посту главы правительства ФРГ — она посетила Вашингтон, где провела переговоры с президентом США Джо Байденом. Как заявляли в Берлине, поездка должна была придать новый импульс развитию германо-американских отношений, которые были серьезно подорваны при Дональде Трампе, и уладить разногласия по ряду вопросов, прежде всего по "Северному потоку — 2". Она должна была пройти под знаком гармонии, однако уже первый вопрос немецких репортеров на итоговой пресс-конференции с Байденом эту гармонию нарушил, и он, разумеется, касался реализации проекта. "Хорошие друзья могут быть разного мнения", — дипломатично заявил тогда президент.
Как бы там ни было, итогом прощального визита Меркель в Вашингтон стало представленное в среду соглашение между США и ФРГ — его официальное название "Совместное заявление [двух стран] о поддержке Украины, обеспечении европейской энергобезопасности и достижении климатических целей". В этом документе много говорится о России, прежде всего в негативном ключе, а также много предложений, которые начинаются словами "Германия обязуется".
Содержание соглашения
Если коротко изложить содержание сделки: Германия должна будет "действовать" на национальном уровне и настаивать "на эффективных мерах" на уровне ЕС", вплоть до санкций, если Россия будет использовать энергоресурсы как оружие или совершать агрессивные действия в отношении Украины. Кроме того, Берлин обязался назначить спецпосланника и "использовать все свое возможное влияние" для продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечет соответствующий пятилетний контракт. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября 2021 года.
Еще Германия должна создать "зеленый фонд" для Украины и выделить $1 млрд "для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны". Куда первоначально Берлин внесет $175 млн. Касательно "Северного потока — 2" ФРГ обязуется придерживаться требований так называемого Третьего энергопакета ЕС. Они предполагают, что объекты энергетической инфраструктуры стран Евросоюза должны быть независимы от поставщиков электроэнергии или энергоресурсов.
С точки зрения оказания поддержки Украине, а это центральный пункт соглашения, в документе звучат угрозы в адрес Москвы, но никаких гарантий Киеву ФРГ и США не дают. В документе, например, не сказано, где те самые "красные линии" — какие действия РФ могут вызвать ответную реакцию вплоть до санкций.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung лаконично охарактеризовала суть сделки словами: "Германия откупилась".
"Катастрофа для США и их союзников"
Итак, тлеющий на протяжении последних лет конфликт между США и Германией, очевидно, улажен; газопровод наконец может быть достроен без опасений введения санкций со стороны Вашингтона. Де-факто администрация США прекращает противодействие строительству "Северного потока — 2". В Берлине, как выразился глава МИД ФРГ Хайко Маас, испытывают облегчение, хотя проблемы пока отнюдь не решены, а для Байдена сделка и вовсе представляет определенную опасность.
Очевидно, что американский президент до последнего колебался относительно того, как поступить с "Северным потоком — 2". В итоге решил пойти навстречу Берлину, не желая терять важного союзника, необходимого для Вашингтона, в том числе в противостоянии с Китаем.
Соглашение почти наверняка вызовет жесткую критику не только со стороны республиканцев, но и демократов в Конгрессе. Первые американские политики уже прокомментировали ее. Так, сенатор-республиканец Тед Круз заявил в интервью изданию Der Spiegel о намерении блокировать назначение выдвигаемых администрацией кандидатов на важные посты из-за несогласия с политикой Байдена в отношении России. Он назвал сделку "геополитической победой Путина и катастрофой для США и их союзников".
Демократы, среди которых также много противников проекта, всегда обвиняли предшественника Байдена — Трампа — в излишней уступчивости Москве, и теперь, по всей видимости, подобные упреки придется выслушивать и действующему президенту. В данной ситуации, пожалуй, точку ставить рано, но стоит дождаться реакции Конгресса.
Критики "Северного потока — 2" считают, что проект призван усилить зависимость Европы от российского газа, и опасаются, что Москва может дестабилизировать ситуацию на Украине, поскольку с СП-2 для нее больше не будет потребности в транзите газа через государство на юго-западе.
Подарок Путину?
И все же немецкие политики пока не спешат оценивать сделку, да и само правительство ФРГ до последнего не торопилось комментировать публикации американских СМИ, вовсю рассказывающих о ее деталях.
Германские средства массовой информации компромисс с США, правда, назвали подарком, который Меркель в конце своего правления сделала президенту России Владимиру Путину. "Канцлерство Ангелы Меркель заканчивается прощальным подарком. Не для нее, но с ее стороны последовал подарок Владимиру Путину", — говорится в материале газеты Die Welt.
"Меркель воспользовалась тяжелым положением американского президента, который нуждается в Германии для своего "альянса демократий" против Китая — новой авторитарной мировой державы", — отмечается в статье. Издание назвало соглашение не компромиссом, а по сути "подчинением американцев".
По мнению местных наблюдателей, такие страны, как Польша и государства Балтии, теперь постоянно будут напоминать Берлину о сделке при решении каких бы то ни было проблем на уровне ЕС в Брюсселе. Она дается ФРГ ценой утраты доверия со стороны партнеров в Восточной Европе. Тогда как главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау в совместном заявлении подчеркнули, что Киев и Варшава продолжат противодействовать запуску "Северного потока — 2".
В то же время российскую сторону не может устраивать тон заявления США и Германии. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уже заявил, что зафиксированные в нем угрозы санкций и обвинения в адрес России в "злонамеренной" деятельности не имеют под собой оснований и что Москва не приемлет такую риторику.
Успех для Меркель
Для самой Ангелы Меркель сделка с Вашингтоном является серьезным внешнеполитическим успехом — возможно, последним на посту канцлера. Она в последние годы постоянно защищала "Северный поток — 2" от нападок США и угроз остановить его любой ценой. Ни Трамп, ни новая администрация во главе с Байденом не смогли заставить ее свернуть с выбранного курса.
С июня Берлин пустил в ход все дипломатические средства для устранения разногласий по "Северному потоку — 2" в свете скорого завершения строительства газопровода. Еще в самом начале месяца высокопоставленная переговорная группа из ФРГ отправилась в США, ее возглавил внешнеполитический советник канцлера Ян Хеккер. Затем до Меркель в июне-июле Соединенные Штаты посетили сразу несколько германских министров: главы Минэкономики Петер Альтмайер и Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, затем министр иностранных дел Хайко Маас. Сейчас в США находится координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.
Однако эксперт по Европе американского аналитического центра Atlantic Council Джулия Фридлендер считает, что для правительства ФРГ после заключения сделки работа только начинается. По ее мнению, соглашение между Берлином и Вашингтоном было единственным разумным выходом из "политической ловушки", куда они себя сами загнали. "Вашингтон ошибочно превратил европейскую проблему в американскую", — заявила Фридлендер журналистам.
Для Берлина, может быть, работа над реализацией соглашения начинается, но для Меркель она скорее заканчивается — до выборов в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ, осталось менее двух с половиной месяцев. Решать проистекающие из сделки проблемы придется уже не ей, а ее преемнику или преемнице. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет заявлял, что намерен придерживаться реализации проекта "Северный поток — 2", кандидат от "зеленых" Анналена Бэрбок выступала против строительства. Соглашение между ФРГ и США создает процессы, мимо которых теперь не пройти и природоохранной партии с ее критикой газопровода, даже если "зеленые" войдут в новое правительство.