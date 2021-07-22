Меркель пробила "Северный поток — 2", вопрос — какой ценой

Описание Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден © EPA-EFE/SHAWN THEW

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе совершила, пожалуй, свой последний важный внешнеполитический визит на посту главы правительства ФРГ — она посетила Вашингтон, где провела переговоры с президентом США Джо Байденом. Как заявляли в Берлине, поездка должна была придать новый импульс развитию германо-американских отношений, которые были серьезно подорваны при Дональде Трампе, и уладить разногласия по ряду вопросов, прежде всего по "Северному потоку — 2". Она должна была пройти под знаком гармонии, однако уже первый вопрос немецких репортеров на итоговой пресс-конференции с Байденом эту гармонию нарушил, и он, разумеется, касался реализации проекта. "Хорошие друзья могут быть разного мнения", — дипломатично заявил тогда президент. Как бы там ни было, итогом прощального визита Меркель в Вашингтон стало представленное в среду соглашение между США и ФРГ — его официальное название "Совместное заявление [двух стран] о поддержке Украины, обеспечении европейской энергобезопасности и достижении климатических целей". В этом документе много говорится о России, прежде всего в негативном ключе, а также много предложений, которые начинаются словами "Германия обязуется". Содержание соглашения

Если коротко изложить содержание сделки: Германия должна будет "действовать" на национальном уровне и настаивать "на эффективных мерах" на уровне ЕС", вплоть до санкций, если Россия будет использовать энергоресурсы как оружие или совершать агрессивные действия в отношении Украины. Кроме того, Берлин обязался назначить спецпосланника и "использовать все свое возможное влияние" для продления транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечет соответствующий пятилетний контракт. Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября 2021 года. Еще Германия должна создать "зеленый фонд" для Украины и выделить $1 млрд "для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и энергетической безопасности страны". Куда первоначально Берлин внесет $175 млн. Касательно "Северного потока — 2" ФРГ обязуется придерживаться требований так называемого Третьего энергопакета ЕС. Они предполагают, что объекты энергетической инфраструктуры стран Евросоюза должны быть независимы от поставщиков электроэнергии или энергоресурсов. С точки зрения оказания поддержки Украине, а это центральный пункт соглашения, в документе звучат угрозы в адрес Москвы, но никаких гарантий Киеву ФРГ и США не дают. В документе, например, не сказано, где те самые "красные линии" — какие действия РФ могут вызвать ответную реакцию вплоть до санкций. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung лаконично охарактеризовала суть сделки словами: "Германия откупилась". "Катастрофа для США и их союзников" Итак, тлеющий на протяжении последних лет конфликт между США и Германией, очевидно, улажен; газопровод наконец может быть достроен без опасений введения санкций со стороны Вашингтона. Де-факто администрация США прекращает противодействие строительству "Северного потока — 2". В Берлине, как выразился глава МИД ФРГ Хайко Маас, испытывают облегчение, хотя проблемы пока отнюдь не решены, а для Байдена сделка и вовсе представляет определенную опасность. Очевидно, что американский президент до последнего колебался относительно того, как поступить с "Северным потоком — 2". В итоге решил пойти навстречу Берлину, не желая терять важного союзника, необходимого для Вашингтона, в том числе в противостоянии с Китаем.

Соглашение почти наверняка вызовет жесткую критику не только со стороны республиканцев, но и демократов в Конгрессе. Первые американские политики уже прокомментировали ее. Так, сенатор-республиканец Тед Круз заявил в интервью изданию Der Spiegel о намерении блокировать назначение выдвигаемых администрацией кандидатов на важные посты из-за несогласия с политикой Байдена в отношении России. Он назвал сделку "геополитической победой Путина и катастрофой для США и их союзников". Демократы, среди которых также много противников проекта, всегда обвиняли предшественника Байдена — Трампа — в излишней уступчивости Москве, и теперь, по всей видимости, подобные упреки придется выслушивать и действующему президенту. В данной ситуации, пожалуй, точку ставить рано, но стоит дождаться реакции Конгресса. Критики "Северного потока — 2" считают, что проект призван усилить зависимость Европы от российского газа, и опасаются, что Москва может дестабилизировать ситуацию на Украине, поскольку с СП-2 для нее больше не будет потребности в транзите газа через государство на юго-западе. Подарок Путину? И все же немецкие политики пока не спешат оценивать сделку, да и само правительство ФРГ до последнего не торопилось комментировать публикации американских СМИ, вовсю рассказывающих о ее деталях. Германские средства массовой информации компромисс с США, правда, назвали подарком, который Меркель в конце своего правления сделала президенту России Владимиру Путину. "Канцлерство Ангелы Меркель заканчивается прощальным подарком. Не для нее, но с ее стороны последовал подарок Владимиру Путину", — говорится в материале газеты Die Welt. "Меркель воспользовалась тяжелым положением американского президента, который нуждается в Германии для своего "альянса демократий" против Китая — новой авторитарной мировой державы", — отмечается в статье. Издание назвало соглашение не компромиссом, а по сути "подчинением американцев".

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По мнению местных наблюдателей, такие страны, как Польша и государства Балтии, теперь постоянно будут напоминать Берлину о сделке при решении каких бы то ни было проблем на уровне ЕС в Брюсселе. Она дается ФРГ ценой утраты доверия со стороны партнеров в Восточной Европе. Тогда как главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау в совместном заявлении подчеркнули, что Киев и Варшава продолжат противодействовать запуску "Северного потока — 2". В то же время российскую сторону не может устраивать тон заявления США и Германии. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уже заявил, что зафиксированные в нем угрозы санкций и обвинения в адрес России в "злонамеренной" деятельности не имеют под собой оснований и что Москва не приемлет такую риторику. Успех для Меркель Для самой Ангелы Меркель сделка с Вашингтоном является серьезным внешнеполитическим успехом — возможно, последним на посту канцлера. Она в последние годы постоянно защищала "Северный поток — 2" от нападок США и угроз остановить его любой ценой. Ни Трамп, ни новая администрация во главе с Байденом не смогли заставить ее свернуть с выбранного курса. С июня Берлин пустил в ход все дипломатические средства для устранения разногласий по "Северному потоку — 2" в свете скорого завершения строительства газопровода. Еще в самом начале месяца высокопоставленная переговорная группа из ФРГ отправилась в США, ее возглавил внешнеполитический советник канцлера Ян Хеккер. Затем до Меркель в июне-июле Соединенные Штаты посетили сразу несколько германских министров: главы Минэкономики Петер Альтмайер и Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, затем министр иностранных дел Хайко Маас. Сейчас в США находится координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.