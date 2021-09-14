"Ъ": в "Газпроме" попросили увеличить субсидии на газомоторное топливо

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков предлагает удвоить субсидии на переоборудование автомобилей на газобаллонное оборудование (ГБО) и их производство. Об этом во вторник сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на письмо Зубкова, направленное президенту РФ Владимиру Путину.

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По данным издания, глава совета директоров просит увеличить субсидии вдвое, до 1,4 млрд руб. в год. Также он предлагает вновь уравнять выплаты на производство машин на компримированном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ). В настоящее время на автобус большого класса на КПГ субсидия составляет 1,19 млн рублей, на СПГ - 3,4 млн рублей "при сопоставимой стоимости, что уменьшает количество потенциальных покупателей транспорта на КПГ и снижает заинтересованность в производстве", следует из письма Зубкова.

В "Газпроме" изданию подтвердили отправку письма и пояснили, что "реализация предложений позволит значительно снизить транспортную составляющую в себестоимости товаров и услуг". В пресс-службе правительства "Коммерсанту" сообщили, что вопрос пока прорабатывается.

Также Зубков в письме отмечает затруднение перевода техники на газ из-за нового ГОСТа. По его словам, с 1 июля действие ГОСТ 33670-2015 распространилось "на все случаи внесения изменений в конструкцию транспортных средств", в результате установка ГБО обязана пройти проверку безопасности непосредственно в испытательной лаборатории.

В Минэнерго газете рассказали, что аккредитованные испытательные лаборатории и пункты по переоборудованию были не готовы к новым условиям работы, так как процедуры по легитимизации работы и закупке необходимого оборудования занимают много времени. В ведомстве отметили, что требование ГОСТа, "безусловно, сказалось на реализации программы переоборудования транспорта на метан и на всей отрасли в целом", и предложили ускорить его доработку.