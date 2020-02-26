В тени нефти и газа. Есть ли будущее у угля?

Так сложилось, что акции российских угольных компаний традиционно находятся "в тени" бумаг отечественных нефтегазовых гигантов. Это вполне объяснимо, поскольку в текущей структуре экспорта РФ суммарная доля нефти, нефтепродуктов и природного газа составляет порядка 57,2% в стоимостном выражении. Что же касается каменного угля, то на него приходится всего лишь около 3,9% отечественного экспорта. Это при том, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля вслед за США. В то же время РФ находится лишь шестом месте в мире по его добыче. Тем не менее такое традиционное топливо, как энергетический уголь, широко используется внутри страны для генерации электроэнергии. Ну а в мировом масштабе пик потребления энергетического угля до сих пор не пройден, несмотря на все новомодные разговоры в пользу декарбонизации. Доля этого энергоносителя в глобальном производстве электроэнергии приближается к 40%. Более того, согласно прогнозам представителей угольной отрасли, тенденция к увеличению количества электромобилей вызовет неизбежный будущий рост потребностей в угле для тепловых электростанций. Кроме того, коксующийся уголь используется в сталеплавильном и литейном производстве. Таким образом, весомая доля внутреннего потребления твердых углеводородов относится к производству металлов и металлоизделий, которые также частично идут на экспорт. Угольные активы металлургов Вполне логично, что российские металлургические холдинги стремятся к построению вертикально интегрированных структур, в состав которых входят угольные активы. Очевидно, что контроль над теми или иными угольными компаниями представляется для них стратегически важной задачей. Иными словами, крупные пакеты акций угольных предприятий интересны серьезным структурам, которые можно характеризовать как стратегических или профильных инвесторов. Не будем касаться процессов, происходящих с непубличными угольными компаниями. Они остаются по большей части скрытыми. Кроме того, это и не столь важно с практической точки зрения. Стоит отметить, что на достаточно узком российском фондовом рынке выбор акций угольных компаний не слишком широк. В настоящее время на Московской бирже торгуются такие бумаги, как Распадская (RASP), Мечел-ао (MTLR), Мечел-ап (MTLRP), Белон-ао (BLNG), КузбТК-ао (KBTK), Юж. Кузбасс (UKUZ).

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По уже указанным причинам российские угольные предприятия довольно тесно связаны с металлургическими компаниями. Например, угольная компания "Распадская" находится под контролем намного более крупного металлургического и горнодобывающего холдинга "Евраз". Компания "Мечел" добывает уголь не только с целью продажи, но и для собственного потребления в рамках металлургического производства. К слову, "Южный Кузбасс" также входит в горнодобывающий сегмент ПАО "Мечел". Угольная компания "Белон" является дочерним предприятием Группы ПАО "ММК" и обеспечивает порядка 40% ее потребностей в угле. Для полноты картины стоит отметить и такие компании, как En+ Group (ENPL), "Северсталь" (CHMF), НЛМК (NLMK). Столь крупные предприятия также добывают уголь, но в основном используют его для собственных нужд. Из этого ряда несколько выбивается лишь "Кузбасская топливная компания". Она специализируется на добыче энергетического угля и потому не вызывает первостепенного интереса с точки зрения интеграции в состав крупных металлургических производств. Сразу отметим, что для рядового российского инвестора и спекулянта на Московской бирже представляют реальный интерес лишь акции угольной компании "Распадская" и бумаги "Мечела". К этим торговым инструментам мы еще вернемся. Если же говорить про бумаги "Южного Кузбасса", "Белона" и "Кузбасской топливной компании", то они слишком низколиквидны. Поэтому быстрая покупка и продажа даже относительно небольших пакетов этих акций без существенного сдвига их цены может быть затруднительна. Вместе с тем не имеет большого смысла открывать крупные позиции в этих бумагах, поскольку достаточно сильные ценовые движения возможны и в более популярных акциях угольной отрасли. Лидер угольного сектора Несомненным лидером российского угольного сектора на Московской бирже представляются акции компании "Распадская". Их курс сильно зависит от переменчивой ценовой конъюнктуры на мировом рынке коксующегося угля. В настоящее время она может существенно ухудшиться на фоне наметившегося спада производства в КНР в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Не будем забывать, что Китай является крупнейшим мировым импортером угля. Эта страна потребляет более половины производимого в мировом масштабе энергетического угля и порядка 40% коксующегося. Между тем еще до появления новостей по поводу коронавируса "Распадская" сократила квартальный объем экспортных поставок угольного концентрата по причине исчерпания китайских экспортных квот на 4-й квартал 2019 года. В то же время еще в конце 2019 года мировой угольный рынок находился под угрозой дефицита. Представители отрасли всерьез опасались возможных перебоев с поставками коксующегося угля из Австралии. Это было связано с сильными пожарами на континенте. Именно по этой причине мы наблюдали заметный рост стоимости акций "Распадской" с середины декабря до середины января.

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В качестве более долгосрочной тенденции для бизнеса угольных компаний необходимо учитывать его зависимость от состояния цикличной металлургической отрасли. В настоящее время российские металлургические компании приближаются к спаду, который может совпасть с назревающим глобальным десятилетним циклическим кризисом. Он уже припозднился, учитывая то, какие потрясения мы наблюдали после 1998 и 2008 годов. С технической точки зрения акции "Распадской" движутся в нижней половине своего широкого 13-летнего коридора, ограниченного отметками 15,43–253,85 руб. Ровно год назад в них состоялась неудачная попытка преодоления важного уровня сопротивления, расположенного в районе 150 руб. Теперь эти бумаги зажаты в среднесрочном диапазоне 100–160 руб. Покупки в акциях "Распадской" будут уместны по мере появления признаков восстановления китайской экономики после эпидемии коронавируса. Но пока не стоит сбрасывать со счетов и сценарий, в котором неожиданная азиатская эпидемия станет лишь триггером для более масштабного глобального экономического спада. Предварительные операционные результаты ПАО "Распадская" за 2019 год указали на годовой прирост реализации угольного концентрата на 4%. Увеличение реализации рядового угля на 24% за отчетный период стало лишь приятным "довеском", поскольку основной объем продаж приходится как раз на концентрат. С другой стороны, средневзвешенная отпускная рублевая цена угольного концентрата по итогам 2019 года сократилась на 14%. Таким образом, текущие фундаментальные условия деятельности компании выглядят неоднозначными. Долговая нагрузка "Мечела" Если же говорить про среднесрочные перспективы акций компании "Мечел", то они связаны с состоянием мирового угольного рынка лишь косвенно. Ее бумаги уже очень долгое время находятся под давлением в связи с высокой долговой нагрузкой. Но при этом горнодобывающая и металлургическая компания упорно удерживает имеющиеся у нее производственные и сырьевые активы.

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