Потребление нефти через 20 лет: стоит ли РФ опасаться за свой главный экспортный продукт?

Согласно последним оценкам Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), мировой спрос на энергоносители в период с 2018 по 2040 год увеличится почти на четверть, с 286 до 357 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Подобный прогноз выглядит вполне реалистичным с учетом вероятного увеличения населения Земли за тот же период примерно на 20%, с текущих 7,7 до 9,2 млрд человек. Оставшийся пятипроцентный "довесок" будущего роста спроса на энергоносители должно обеспечить увеличение среднего энергопотребления на одного жителя земли в течение двух ближайших десятилетий. Вполне логично, что будущий прирост энергопотребления ожидается за счет таких лидирующих по размеру населения стран, как Китай и Индия. На вторую половину 2019 года в них живет примерно по 1,4 млрд человек. Суммарно на два указанных государства приходится порядка 36% всего мирового населения. Такая страна, как Китай, за последние годы сделала большой шаг вперед в плане повышения среднего уровня жизни. Однако эта тенденция еще далека от своего завершения. Что же касается Индии, то ей еще только предстоит добиться серьезных успехов в плане борьбы с бедностью. Это же относится и к большинству небогатых стран Африки. Энергетическая революция откладывается? Практическая значимость этих тенденций для участников нефтяного картеля ОПЕК и для России заключается в том, какое влияние они окажут на будущий мировой энергобаланс в части изменения объемов глобального потребления углеводородного сырья. Казалось бы, бурное развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и автомобилей на электрической тяге должно в ближайшие годы поставить крест на нефти как на сырье для производства топлива, используемого в двигателях внутреннего сгорания. Однако актуальный прогноз ОПЕК предполагает прирост глобального спроса на нефть в период с 2018 по 2040 год примерно на 12%, до уровня в 110,5 млн баррелей в сутки. Иными словами, мировая энергетическая революция, скорее всего, не состоится в течение нескольких ближайших лет. Она будет растянута на два-три десятилетия. Это вполне логично при условии, если в ближайшие годы не будут внедрены в жизнь новые технологии, обеспечивающие генерацию и хранение электрической энергии с радикально более низкой себестоимостью. Современная концепция отказа от нефти как от ископаемого топлива предполагает увеличение объемов генерации электричества с применением возобновляемых ресурсов. К ним в первую очередь относится традиционная "большая" гидрогенерация. Однако количество крупных рек, пригодных и удобных для постройки новых ГЭС, которые будут близки к густонаселенным районам, весьма ограниченно. Особенно это относится к Европе, которая в настоящее время уже далеко не столь богата и на другие природные ресурсы. Скромные перспективы "зеленой" энергетики Вместе с тем текущая доля "зеленой" энергетики, за вычетом гидрогенерации в объеме глобальной генерации, составляет всего лишь порядка 2%. Речь в данном случае в основном идет о сравнительно маломощных солнечных и ветровых электростанциях. В качестве вспомогательных источников "зеленой" энергии может служить переработка биомассы, использование тепла Земли и некоторые другие экзотические технологии, которые не имеют глобального значения.

На эту тему Черное золото и геополитика: возможен ли мировой нефтяной коллапс?

Согласно последнему прогнозу ОПЕК, доля "зеленой" энергетики в мировом масштабе увеличится к 2040 году лишь до 6,5%. Что касается России, то, по экспертным оценкам, к 2035 году доля ВИЭ в общем объеме генерации составит лишь от 2 до 4%. Столь скромный прирост предполагается даже с учетом действующей государственной программы развития возобновляемой энергетики. Таким образом, идеальная картина "прекрасного нового мира", в котором человечество будет обеспечено дешевым экологичным электричеством, пока что далека от реальности. Вместе с тем такие традиционные энергоносители, как нефть и природный газ, еще преждевременно выбрасывать на свалку истории. Для этого имеются вполне объективные причины. Рассмотрим их по порядку. Сомнения по поводу экологичности Прежде всего, необходимо понимать, что привлекательность "зеленой" энергетики в настоящее время в основном связана с ее кажущейся экологичностью. Действительно, ветрогенераторы и солнечные панели используют практически неисчерпаемую энергию ветра и солнечного света. Это особенно актуально для стран Европейского союза по причине большой плотности населения, высокого уровня жизни и явного дефицита ископаемых энергоносителей. Вместе с тем критики "зеленой" энергетики указывают на то, что производство солнечных и ветровых генераторов само по себе является весьма энергозатратным процессом. Кроме того, при их изготовлении используется масса сырья, что также не идет на пользу экологии в мировом масштабе. Отдельную большую проблему представляет необходимость утилизации электрических аккумуляторов. Они необходимы для накопления энергии ветра и солнечного света с ее последующим использованием в темное время суток и в моменты безветрия. Строго говоря, солнечные и ветряные электростанции представляются экологичными для стран ЕС при условии, если их компоненты будут изготовляться и утилизироваться за пределами Европы.

На эту тему Цены на нефть: главные факторы риска

Стоит отметить, что такой принцип не является новинкой для развитых стран. Аналогичным образом на их территорию завозится топливо для атомных электростанций и вывозятся отработанные ядерные отходы. С учетом того, что себестоимость "зеленой" генерации продолжает оставаться сравнительно высокой, ее внедрение в основном происходит в условиях субсидирования со стороны правительств отдельных стран. Конечно, свою лепту в этот процесс вносят и многочисленные энтузиасты. Солнечная и ветровая энергетика очень хороша как точечное решение для потребителей, удаленных от традиционных электросетей. И все же она продолжает носить лишь вспомогательный характер для стран, озабоченных своей энергетической независимостью. Возвращаясь к предполагаемой динамике прироста населения мира, стоит напомнить, что оно будет увеличиваться именно в странах, не относящихся к разряду развитых. Поэтому в них в первую очередь будут развиваться более дешевые традиционные виды генерации на основе ископаемого топлива. В данном случае соображения экологичности закономерно отходят на второй план. Новые технологии энергосбережения В качестве одного из факторов сохранения традиционных технологий генерации является продолжающееся эволюционное повышение их КПД, а также улучшение технологий хранения и распределения электрической энергии. Также не стоят на месте технологии энергосбережения и оптимизации энергопотребления в быту и на производстве. Чего стоит хотя бы постоянная миниатюризация технологического процесса в полупроводниковой промышленности, что подразумевает сокращение энергопотребления электронных устройств.