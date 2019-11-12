Потребление нефти через 20 лет: стоит ли РФ опасаться за свой главный экспортный продукт?

Согласно последним оценкам Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), мировой спрос на энергоносители в период с 2018 по 2040 год увеличится почти на четверть, с 286 до 357 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Подобный прогноз выглядит вполне реалистичным с учетом вероятного увеличения населения Земли за тот же период примерно на 20%, с текущих 7,7 до 9,2 млрд человек. Оставшийся пятипроцентный "довесок" будущего роста спроса на энергоносители должно обеспечить увеличение среднего энергопотребления на одного жителя земли в течение двух ближайших десятилетий.
Вполне логично, что будущий прирост энергопотребления ожидается за счет таких лидирующих по размеру населения стран, как Китай и Индия. На вторую половину 2019 года в них живет примерно по 1,4 млрд человек. Суммарно на два указанных государства приходится порядка 36% всего мирового населения. Такая страна, как Китай, за последние годы сделала большой шаг вперед в плане повышения среднего уровня жизни. Однако эта тенденция еще далека от своего завершения. Что же касается Индии, то ей еще только предстоит добиться серьезных успехов в плане борьбы с бедностью. Это же относится и к большинству небогатых стран Африки.
Энергетическая революция откладывается?
Практическая значимость этих тенденций для участников нефтяного картеля ОПЕК и для России заключается в том, какое влияние они окажут на будущий мировой энергобаланс в части изменения объемов глобального потребления углеводородного сырья. Казалось бы, бурное развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и автомобилей на электрической тяге должно в ближайшие годы поставить крест на нефти как на сырье для производства топлива, используемого в двигателях внутреннего сгорания. Однако актуальный прогноз ОПЕК предполагает прирост глобального спроса на нефть в период с 2018 по 2040 год примерно на 12%, до уровня в 110,5 млн баррелей в сутки.
Иными словами, мировая энергетическая революция, скорее всего, не состоится в течение нескольких ближайших лет. Она будет растянута на два-три десятилетия. Это вполне логично при условии, если в ближайшие годы не будут внедрены в жизнь новые технологии, обеспечивающие генерацию и хранение электрической энергии с радикально более низкой себестоимостью.
Современная концепция отказа от нефти как от ископаемого топлива предполагает увеличение объемов генерации электричества с применением возобновляемых ресурсов. К ним в первую очередь относится традиционная "большая" гидрогенерация. Однако количество крупных рек, пригодных и удобных для постройки новых ГЭС, которые будут близки к густонаселенным районам, весьма ограниченно. Особенно это относится к Европе, которая в настоящее время уже далеко не столь богата и на другие природные ресурсы.
Скромные перспективы "зеленой" энергетики
Вместе с тем текущая доля "зеленой" энергетики, за вычетом гидрогенерации в объеме глобальной генерации, составляет всего лишь порядка 2%. Речь в данном случае в основном идет о сравнительно маломощных солнечных и ветровых электростанциях. В качестве вспомогательных источников "зеленой" энергии может служить переработка биомассы, использование тепла Земли и некоторые другие экзотические технологии, которые не имеют глобального значения.
Согласно последнему прогнозу ОПЕК, доля "зеленой" энергетики в мировом масштабе увеличится к 2040 году лишь до 6,5%. Что касается России, то, по экспертным оценкам, к 2035 году доля ВИЭ в общем объеме генерации составит лишь от 2 до 4%. Столь скромный прирост предполагается даже с учетом действующей государственной программы развития возобновляемой энергетики.
Таким образом, идеальная картина "прекрасного нового мира", в котором человечество будет обеспечено дешевым экологичным электричеством, пока что далека от реальности. Вместе с тем такие традиционные энергоносители, как нефть и природный газ, еще преждевременно выбрасывать на свалку истории. Для этого имеются вполне объективные причины. Рассмотрим их по порядку.
Сомнения по поводу экологичности
Прежде всего, необходимо понимать, что привлекательность "зеленой" энергетики в настоящее время в основном связана с ее кажущейся экологичностью. Действительно, ветрогенераторы и солнечные панели используют практически неисчерпаемую энергию ветра и солнечного света. Это особенно актуально для стран Европейского союза по причине большой плотности населения, высокого уровня жизни и явного дефицита ископаемых энергоносителей. Вместе с тем критики "зеленой" энергетики указывают на то, что производство солнечных и ветровых генераторов само по себе является весьма энергозатратным процессом. Кроме того, при их изготовлении используется масса сырья, что также не идет на пользу экологии в мировом масштабе.
Отдельную большую проблему представляет необходимость утилизации электрических аккумуляторов. Они необходимы для накопления энергии ветра и солнечного света с ее последующим использованием в темное время суток и в моменты безветрия. Строго говоря, солнечные и ветряные электростанции представляются экологичными для стран ЕС при условии, если их компоненты будут изготовляться и утилизироваться за пределами Европы.
Стоит отметить, что такой принцип не является новинкой для развитых стран. Аналогичным образом на их территорию завозится топливо для атомных электростанций и вывозятся отработанные ядерные отходы.
С учетом того, что себестоимость "зеленой" генерации продолжает оставаться сравнительно высокой, ее внедрение в основном происходит в условиях субсидирования со стороны правительств отдельных стран. Конечно, свою лепту в этот процесс вносят и многочисленные энтузиасты. Солнечная и ветровая энергетика очень хороша как точечное решение для потребителей, удаленных от традиционных электросетей. И все же она продолжает носить лишь вспомогательный характер для стран, озабоченных своей энергетической независимостью.
Возвращаясь к предполагаемой динамике прироста населения мира, стоит напомнить, что оно будет увеличиваться именно в странах, не относящихся к разряду развитых. Поэтому в них в первую очередь будут развиваться более дешевые традиционные виды генерации на основе ископаемого топлива. В данном случае соображения экологичности закономерно отходят на второй план.
Новые технологии энергосбережения
В качестве одного из факторов сохранения традиционных технологий генерации является продолжающееся эволюционное повышение их КПД, а также улучшение технологий хранения и распределения электрической энергии. Также не стоят на месте технологии энергосбережения и оптимизации энергопотребления в быту и на производстве. Чего стоит хотя бы постоянная миниатюризация технологического процесса в полупроводниковой промышленности, что подразумевает сокращение энергопотребления электронных устройств.
К слову, удельный расход бензина и дизельного топлива автомобилями с моторами внутреннего сгорания также имеет тенденцию к сокращению. Здесь мы подходим к одной из основных угроз для нефтегазовой промышленности в ближайшие годы. Она связана с широким внедрением автомобилей на электрической тяге.
Поверхностный взгляд на эту проблему заключается в том, что нефть скоро останется лишь сырьем для разнообразных химических производств и потеряет свое значение в качестве основного компонента для моторного топлива. Однако необходимо понимать, что бензин получается как одна из фракций при комплексной переработке нефти. До момента изобретения двигателей внутреннего сгорания этот продукт просто выбрасывали или сжигали.
Поэтому двигатели внутреннего сгорания имеют право на дальнейшую жизнь хотя бы как потребители вырабатываемого попутно бензина, который в ином случае все равно будет загрязнять окружающую среду. Иначе из соображений сохранения окружающей среды было бы разумно запретить не только бензиновые и дизельные двигатели, но и производство нефтяных масел, асфальта, битума, мазута, пластмассы, полиэтилена и ряда других продуктов.
"Зеленые" технологии vs жизненные реалии
Другой причиной достаточно медленного внедрения в жизнь электромобилей в глобальном масштабе остается их техническое несовершенство и дороговизна. Здесь, как и для "зеленой" генерации, очень актуальна проблема снижения цены и повышения экологичности аккумуляторных батарей. Впрочем, эти недостатки с большой долей вероятности будут устранены в течение нескольких ближайших лет. А пока полная стоимость приобретения электромобиля и владения им оказывается более высокой в сравнении с автомобилями на двигателях внутреннего сгорания.
Кроме того, сравнительно малый запас хода и слабая развитость зарядной инфраструктуры делает их неудобными для использования в малонаселенной местности. Логичной переходной формой представляются так называемые подзаряжаемые гибриды, которые позволяют автомобилю двигаться преимущественно на электрической тяге. Однако заряжаемые от сети электрокары представляются не единственной технологией развития автомобильной промышленности. Например, параллельно идут разработки автомобилей, приводимых в движение с помощью водородных топливных элементов.
Как мы видим, основные препятствия для бурного развития "зеленой" энергетики связаны с экономическими факторами, а также с определенной инерционностью производства и потребления в мировом масштабе. Настоящей революции в этом плане пока не получилось. Возможно, это даже хорошо. Так или иначе, но мы наблюдаем эволюционное поступательное движение в нужном направлении. "Зеленые" технологии займут свое почетное место по мере того, как в результате развития начнут соответствовать жизненным реалиям.