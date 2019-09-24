Цены на нефть: главные факторы риска

В прошлый понедельник, 16 сентября, многие инвесторы и спекулянты оказались немало удивлены резким ростом стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов. В частности, контракты на нефть сорта Brent в какой-то момент подорожали почти на 20%. Этому способствовали события, случившиеся уже после завершившейся относительно спокойно пятницы, пришедшейся на 13-е число. В субботу стало известно, что Саудовская Аравия резко сократила объемы добычи нефти более чем на 50% в результате атаки находящихся на ее территории объектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Эта диверсия была произведена с помощью 18 беспилотных летательных аппаратов и семи крылатых ракет.
Поскольку в выходные дни фьючерсы на нефть не торгуются, мы наблюдали острую реакцию сырьевого рынка на столь серьезное событие уже в понедельник. К концу минувшей недели страсти на сырьевом рынке улеглись. Тем не менее фьючерсы на нефть сорта Brent закрылись в пятницу примерно на 8% дороже уровня недельной давности. Они стабилизировались несколько ниже важного ценового уровня $65 за баррель.
Таким образом, серьезный спад объемов добычи в одном из трех крупнейших нефтедобывающих государств мира прибавил текущим ценам на черное золото премию в размере около $5. Однако на этом существующие риски для мирового нефтяного рынка не заканчиваются. Более того, влияющие на него события и факторы в последние недели меняются с калейдоскопической скоростью.
США и Китай
В частности, мировой сырьевой рынок уже давно лихорадит от бесконечной смены обнадеживающих и негативных новостей по поводу перспектив торговых переговоров между США и Китаем. Преобладающие настроения по этому поводу нередко меняются в течение нескольких дней. Еще более запутали ситуацию разговоры о возможном заключении временного торгового соглашения США и Китая, которое могло бы действовать до момента прихода к компромиссу по поводу "большой сделки". Однако от этой идеи вскоре отказались.
Последние новости на эту тему носят позитивный характер. Состоявшиеся консультации на уровне заместителей министров Соединенных Штатов и КНР признаны конструктивными. Однако это наверняка не является последним поворотом в затянувшейся торговой войне. Усугубление торгового конфликта между странами, представляющими самые крупные в мире экономики, означало бы более или менее продолжительный спад спроса на нефть в мировом масштабе.
Сезон тропических ураганов, пик которого приходится на середину сентября, пока что прошел без существенного ущерба для нефтедобывающей инфраструктуры в районе Мексиканского залива. Впрочем, этот фактор еще способен сыграть свою негативную роль до конца ноября.
Пресловутое загрязнение некачественной нефтью сети магистральных трубопроводов "Дружба" также внесло некоторый позитивный вклад в динамику нефтяных котировок. Например, компания "Татнефть" в связи с этим заметно снизила объемы экспорта нефти во втором квартале, что вызвало падение чистой прибыли на 10% в сравнении с предыдущим кварталом. Ну а трения первых лиц компаний "Роснефть" и "Транснефть" по этому поводу даже приняли достаточно громкий публичный характер.
Иранский фактор
Стоит отметить, что еще в начале сентября экспертные оценки относительно среднесрочных перспектив нефтяного рынка существенно разнились. Например, Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете указало на возможный "пугающий" переизбыток предложения на мировом нефтяном рынке в 2020 году. В то же время представители мониторингового комитета, созданного в рамках нефтяного соглашения в формате ОПЕК+, демонстрировали "дежурный" оптимизм. Они давали обнадеживающие комментарии касательно среднесрочных цен на углеводородное сырье. В частности, недавно назначенный новый министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бин Сальман Аль Сауд подтвердил приверженность своей страны сокращению добычи нефти. Ирония судьбы заключается в том, что ему совсем скоро пришлось озаботиться противоположной задачей.
Однако, оценивая среднесрочные перспективы нефтяного рынка, никак нельзя обойти вниманием и иранский фактор. Эта страна не только входит в пятерку мировых лидеров по запасам черного золота. Еще большее значение занимает ее стратегически важное расположение. Побережье Ирана граничит с Ормузским проливом, через который морским путем транспортируется около 20% всей потребляемой в мире нефти. Этот фактор периодически выступает камнем преткновения для стабильности всего мирового нефтяного рынка и для крайне запутанного и неоднозначного столкновения интересов множества стран в Ближневосточном регионе.
Совсем незадолго до последней диверсии в Саудовской Аравии в СМИ появились слухи о том, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций против Ирана. В настоящее время против этой страны действует нефтяное эмбарго. Участники сырьевых торгов небезосновательно опасались того, что иранская нефть вновь хлынет на мировой рынок и окажет давление на цены. Однако после атаки на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии этот вопрос оказался надолго снят с повестки дня.
Ответственность за этот инцидент довольно скоро взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Но США и пострадавшая Саудовская Аравия поспешили обвинить Иран в причастности к столь громкому событию. Соединенные Штаты очень быстро ввели ограничительные меры против Национального банка Исламской Республики Иран, Национального фонда развития Ирана (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co. Кроме того, президент Трамп одобрил усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке. Таким образом, потенциальная опасность более или менее острого вооруженного конфликта в районе Персидского залива имеет тенденцию лишь к усугублению. В случае если Иран исполнит свою давнюю угрозу и перекроет Ормузский пролив, не исключено повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent до уровня $100 за баррель и даже выше.
Если руководствоваться древнеримским принципом "сделал тот, кому выгодно", то причастность Ирана к недавней диверсии на территории Саудовской Аравии выглядит вовсе неочевидной. Это событие произошло в тот момент, когда стало возможным некоторое потепление внешнеполитических отношений Ирана с США и ЕС. Официальные представители Исламской Республики неоднократно отрицали обвинения в свой адрес. Однако подобные заявления не принимаются во внимание. С другой стороны, сама Саудовская Аравия отчасти выиграет в среднесрочной перспективе от сложившейся ситуации за счет роста нефтяных котировок. Не стоит забывать, что бюджет этой страны на 2019 год сверстан из расчета цены на нефть на уровне $80 за баррель. Однако даже при такой цене он останется дефицитным.
IPO как патриотический долг
К слову, текущее существенное падение добычи в Саудовской Аравии случилось как раз перед ожидавшимся первичным размещением акций государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco. По-видимому, IPO должно было стать способом пополнения дефицитного бюджета. Теперь же акции Saudi Aramco в одночасье потеряли существенную долю своей недавней привлекательности. Однако их скорое размещение все же может состояться в добровольно-принудительном порядке. Стало известно, что правительство Саудовской Аравии оказывает давление на ряд наиболее состоятельных семей страны, стимулируя их к участию в IPO. Это преподносится как "патриотический долг" перед королевством. Другой схемой принудительного размещения может стать обмен на акции Saudi Aramco ряда активов граждан страны, замороженных в 2018 году в ходе мероприятий по борьбе с коррупцией.
Стоит отметить, что в последние месяцы нефтяной рынок перестал отыгрывать достаточно громкие новости, связанные с военной программой КНДР. В былые годы очередной запуск северокорейских баллистических ракет мог заметно подбодрить цены на нефть перед открытием торгов в России. Однако в настоящее время подобные новости не привлекают внимания сырьевых "быков" и "медведей". Между тем в конце прошлой недели в СМИ появились сообщения о том, что Северная Корея, предположительно, готовится к вводу в строй новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты. Ранее США уже признавали, что северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты способны нанести удар в любую точку материковой части Соединенных Штатов.
Возможно, в отдаленной перспективе этот сюжет еще окажет свое влияние на нефтяной рынок. А пока нам предстоит наблюдать продолжение "дипломатической перепалки" между Ираном и США, а также отслеживать темпы восстановления уровня добычи нефти в Саудовской Аравии.