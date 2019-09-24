Цены на нефть: главные факторы риска

В прошлый понедельник, 16 сентября, многие инвесторы и спекулянты оказались немало удивлены резким ростом стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов. В частности, контракты на нефть сорта Brent в какой-то момент подорожали почти на 20%. Этому способствовали события, случившиеся уже после завершившейся относительно спокойно пятницы, пришедшейся на 13-е число. В субботу стало известно, что Саудовская Аравия резко сократила объемы добычи нефти более чем на 50% в результате атаки находящихся на ее территории объектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Эта диверсия была произведена с помощью 18 беспилотных летательных аппаратов и семи крылатых ракет. Поскольку в выходные дни фьючерсы на нефть не торгуются, мы наблюдали острую реакцию сырьевого рынка на столь серьезное событие уже в понедельник. К концу минувшей недели страсти на сырьевом рынке улеглись. Тем не менее фьючерсы на нефть сорта Brent закрылись в пятницу примерно на 8% дороже уровня недельной давности. Они стабилизировались несколько ниже важного ценового уровня $65 за баррель. Таким образом, серьезный спад объемов добычи в одном из трех крупнейших нефтедобывающих государств мира прибавил текущим ценам на черное золото премию в размере около $5. Однако на этом существующие риски для мирового нефтяного рынка не заканчиваются. Более того, влияющие на него события и факторы в последние недели меняются с калейдоскопической скоростью. США и Китай В частности, мировой сырьевой рынок уже давно лихорадит от бесконечной смены обнадеживающих и негативных новостей по поводу перспектив торговых переговоров между США и Китаем. Преобладающие настроения по этому поводу нередко меняются в течение нескольких дней. Еще более запутали ситуацию разговоры о возможном заключении временного торгового соглашения США и Китая, которое могло бы действовать до момента прихода к компромиссу по поводу "большой сделки". Однако от этой идеи вскоре отказались. Последние новости на эту тему носят позитивный характер. Состоявшиеся консультации на уровне заместителей министров Соединенных Штатов и КНР признаны конструктивными. Однако это наверняка не является последним поворотом в затянувшейся торговой войне. Усугубление торгового конфликта между странами, представляющими самые крупные в мире экономики, означало бы более или менее продолжительный спад спроса на нефть в мировом масштабе.

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Сезон тропических ураганов, пик которого приходится на середину сентября, пока что прошел без существенного ущерба для нефтедобывающей инфраструктуры в районе Мексиканского залива. Впрочем, этот фактор еще способен сыграть свою негативную роль до конца ноября. Пресловутое загрязнение некачественной нефтью сети магистральных трубопроводов "Дружба" также внесло некоторый позитивный вклад в динамику нефтяных котировок. Например, компания "Татнефть" в связи с этим заметно снизила объемы экспорта нефти во втором квартале, что вызвало падение чистой прибыли на 10% в сравнении с предыдущим кварталом. Ну а трения первых лиц компаний "Роснефть" и "Транснефть" по этому поводу даже приняли достаточно громкий публичный характер. Иранский фактор Стоит отметить, что еще в начале сентября экспертные оценки относительно среднесрочных перспектив нефтяного рынка существенно разнились. Например, Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете указало на возможный "пугающий" переизбыток предложения на мировом нефтяном рынке в 2020 году. В то же время представители мониторингового комитета, созданного в рамках нефтяного соглашения в формате ОПЕК+, демонстрировали "дежурный" оптимизм. Они давали обнадеживающие комментарии касательно среднесрочных цен на углеводородное сырье. В частности, недавно назначенный новый министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бин Сальман Аль Сауд подтвердил приверженность своей страны сокращению добычи нефти. Ирония судьбы заключается в том, что ему совсем скоро пришлось озаботиться противоположной задачей. Однако, оценивая среднесрочные перспективы нефтяного рынка, никак нельзя обойти вниманием и иранский фактор. Эта страна не только входит в пятерку мировых лидеров по запасам черного золота. Еще большее значение занимает ее стратегически важное расположение. Побережье Ирана граничит с Ормузским проливом, через который морским путем транспортируется около 20% всей потребляемой в мире нефти. Этот фактор периодически выступает камнем преткновения для стабильности всего мирового нефтяного рынка и для крайне запутанного и неоднозначного столкновения интересов множества стран в Ближневосточном регионе.

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