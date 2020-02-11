Как связаны котировки палладия, коронавирус и замедление спроса на автомобили

Во второй половине минувшего года мы наблюдали заметное оживление на рынке драгоценных металлов. Инвесторы и спекулянты вспомнили про "вечные ценности" на фоне тенденции к увеличению разного рода экономических и политических рисков. Однако новым рекордсменом среднесрочного прироста стоимости среди благородных металлов стало вовсе не золото. Несмотря на существенное удорожание, оно заметно отстало от такого металла, как палладий. С начала июня прошлого года и до середины января фьючерсы на палладий выросли в цене немногим более чем на 80%. Контракты на золото за тот же период подорожали на существенно более скромные 19%.
Стоит отметить, что за последние четыре года палладий продемонстрировал еще более впечатляющий рост стоимости. В начале 2016 года тройская унция этого металла стоила дешевле $500. А в январе 2020 года ее биржевая стоимость доходила до $2427. Таким образом, инвестиции в этот металл и в производные инструменты на него принесли немалый доход расчетливым инвесторам и терпеливым спекулянтам.
Причины роста
И все же любой устойчивый рыночный тренд не может продолжаться бесконечно. Необходимо учитывать, что в настоящее время сложились объективные условия для приостановки среднесрочного роста стоимости фьючерсов на палладий. В худшем случае мы будем наблюдать стремительный и достаточно масштабный спад цены на него.
Каковы же предпосылки вероятного слома затянувшегося роста стоимости палладия? Здесь надо напомнить, что этот металл, в отличие от золота, серебра и платины, не носит монетарной функции. Центральные банки не накапливают его в качестве "чрезвычайных денег" для покрытия международных обязательств.
Порядка 90% мировых объемов физического спроса на палладий в 2018 году обеспечило промышленное потребление. Небольшой "довесок" в размере 10% пришелся на стоматологические сплавы, ювелирные изделия и прочие области применения. В свою очередь более 90% потребляемого промышленностью палладия расходуется на изготовление систем контроля выхлопных газов, или автомобильных катализаторов. Устойчивый рост спроса на эту продукцию был связан с поэтапным ужесточением автомобильных экологических стандартов в Евросоюзе, США и в Китае. В настоящее время установка каталитических нейтрализаторов на автотранспорт является обязательной в подавляющем большинстве стран мира.
Стоит упомянуть, что так называемый Дизельгейт также внес свой вклад в рост стоимости палладия в течение двух предыдущих лет. Этот громкий скандал способствовал тенденции к замещению автомобилей с дизельными двигателями на автомобили, работающие на бензине. Это лишь подхлестнуло промышленный спрос на палладий, поскольку сырьем для катализаторов дизельных двигателей является платина. Только в 2018 году мировой объем потребления палладия при производстве автомобильных катализаторов увеличился на 5,1 тонны, или примерно на 1,5% от глобального объема потребления, составившего 332 тонны.
К слову, завоевывающие мировой рынок гибридные автомобили также включают в свою конструкцию бензиновый двигатель с палладиевым катализатором. В то же время электромобили без двигателей внутреннего сгорания пока не стали массовым продуктом в мировом масштабе. В настоящее время темпы роста продаж гибридных автомобилей превышают аналогичный показатель электрокаров и увеличивают свой отрыв.
Сложности на автомобильном рынке
Казалось бы, в подобных условиях ближайшее будущее выглядит для игроков на повышение стоимости палладия безоблачным и беззаботным. Однако к концу 2019 года начали появляться явные признаки ухудшения перспектив мирового автомобильного рынка. По итогам прошлого года глобальные продажи легковых автомобилей сократились на 4%, до 90,3 млн единиц. Более того, отраслевые эксперты ожидают дальнейшее падение мировых продаж легковых автомобилей еще на 2,6% по итогам 2020 года.
В этом плане весьма симптоматичной выглядит точка зрения руководителя компании Bosch Волькмара Деннера. Глава компании, производящей автомобильные компоненты, считает, что человечеству уже не нужны автомобили в таком большом количестве.
Другим признаком назревающей угрозы для мирового автомобильного рынка представляются неоднократные обещания действующего президента США Дональда Трампа обложить высокими импортными пошлинами автомобили из Европы. Не будем забывать, что для США вопрос поддержки собственных автопроизводителей является принципиальным. Они формируют очень крупный кластер промышленного производства. Неслучайно регулярная североамериканская статистика по изменению объемов заказов на товары длительного пользования подразделяется на данные с учетом транспортных средств и без них.
Эти факторы могут служить косвенными сигналами в пользу охлаждения спроса на палладий на временном горизонте в несколько лет. Однако к началу февраля стали происходить события, сопоставимые по масштабу с крупной диверсией в отношении всей мировой автомобильной промышленности. Речь идет про эпидемию коронавируса, парализовавшую сборочные автомобильные производства в Китае и вызвавшую серьезные перебои с поставками автомобильных компонентов из КНР. Первые результаты этих событий мы уже наблюдаем на дневном графике фьючерсов на палладий. Они отступили от рекордного значения $2427 за тройскую унцию в район $2200–2300.
Сборочные производства и вирус
Что же сейчас происходит на сборочных производствах в Китае? Официальный Пекин заявляет о том, что предпринимаемые усилия позволят справиться с эпидемией и восстановить темпы роста экономики. В СМИ появлялись сообщения о том, что власти КНР требуют от находящихся на территории страны предприятий возобновления производственной и торговой деятельности. Но официальные заявления целого ряда автопроизводителей говорят скорее об обратном.
Например, компания Toyota сообщила о приостановке производства на своих 12 автозаводах в Китае в срок с 12 февраля по 17 февраля. Ранее стало известно, что автоконцерны BMW, Volkswagen и Volvo не возобновили работу своих предприятий в КНР после перерыва, связанного с празднованием Нового года по китайскому календарю.
Однако остановка производства грозит не только автозаводам, находящимся в Китае. Компании Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. уже сократили объемы выпуска автомобилей в Южной Корее в связи с нехваткой производимых в КНР комплектующих. Автомобилестроительный концерн FIAT Chrysler сообщил о возможной приостановке одного из заводов по причине дефицита китайских компонентов для сборки. Даже российский автозавод "Камаз" может скорректировать производственные планы с марта в связи с возможной нехваткой импортных компонентов для сборки. Компания подчеркнула, что большинство автомобильных комплектующих независимо от страны их происхождения имеют в своем составе элементы, производящиеся в Китае.
Иными словами, все или почти все мировые автопроизводители в ближайшие недели и месяцы будут испытывать дефицит широкого ассортимента комплектующих. Это означает фактическую остановку производства. В свое время компания Tesla была вынуждена застопорить свой конвейер всего лишь из-за нехватки USB-кабеля ценой в пару долларов. Однако в результате вспышки коронавируса может сформироваться дефицит большого количества необходимых для производства позиций. Эта ситуация усугубляется столь любимой многими современными производствами схемой поставки сырья и комплектующих "точно в срок".
Своевременная фиксация прибыли
Нехватка отдельных комплектующих и компонентов будет означать остановку выпуска готовых автомобилей, в состав которых входят палладиевые катализаторы. Косвенным подтверждением этого сценария является тот факт, что китайские сырьевые трейдеры уже начали массового отказываться от плановых импортных поставок в страну такого важного промышленного металла, как медь. По-видимому, нечто подобное будет происходить и с заказами на палладий.
Необходимо понимать, что инвестиционный спрос на палладий должен упасть еще до того, как появятся документальные подтверждения временного падения объемов промышленного потребления этого металла. Не будем забывать, что в его текущую цену включен спрос со стороны ряда биржевых инвестиционных фондов и различного рода организаций, инвестирующих средства в физические активы. Производные торговые инструменты на палладий могут в одночасье лишиться своей среднесрочной инвестиционной привлекательности. Таким образом, текущие цены на палладий в ближайшие дни и недели рискуют потерять свою спекулятивную составляющую.
Надо признать, что с технической точки зрения к началу февраля сложились все условия для завершения затянувшегося восходящего тренда во фьючерсах на палладий. Помимо явной перекупленности в этих контрактах формируется классическая техническая фигура "двойная вершина". Пока что можно спорить о том, пришло ли время открывать короткие позиции во фьючерсах на палладий. Но фиксация среднесрочной прибыли в них в сложившихся условиях выглядит более чем своевременной.