Как связаны котировки палладия, коронавирус и замедление спроса на автомобили

Во второй половине минувшего года мы наблюдали заметное оживление на рынке драгоценных металлов. Инвесторы и спекулянты вспомнили про "вечные ценности" на фоне тенденции к увеличению разного рода экономических и политических рисков. Однако новым рекордсменом среднесрочного прироста стоимости среди благородных металлов стало вовсе не золото. Несмотря на существенное удорожание, оно заметно отстало от такого металла, как палладий. С начала июня прошлого года и до середины января фьючерсы на палладий выросли в цене немногим более чем на 80%. Контракты на золото за тот же период подорожали на существенно более скромные 19%.

Стоит отметить, что за последние четыре года палладий продемонстрировал еще более впечатляющий рост стоимости. В начале 2016 года тройская унция этого металла стоила дешевле $500. А в январе 2020 года ее биржевая стоимость доходила до $2427. Таким образом, инвестиции в этот металл и в производные инструменты на него принесли немалый доход расчетливым инвесторам и терпеливым спекулянтам.

Причины роста

И все же любой устойчивый рыночный тренд не может продолжаться бесконечно. Необходимо учитывать, что в настоящее время сложились объективные условия для приостановки среднесрочного роста стоимости фьючерсов на палладий. В худшем случае мы будем наблюдать стремительный и достаточно масштабный спад цены на него.

Каковы же предпосылки вероятного слома затянувшегося роста стоимости палладия? Здесь надо напомнить, что этот металл, в отличие от золота, серебра и платины, не носит монетарной функции. Центральные банки не накапливают его в качестве "чрезвычайных денег" для покрытия международных обязательств.

Порядка 90% мировых объемов физического спроса на палладий в 2018 году обеспечило промышленное потребление. Небольшой "довесок" в размере 10% пришелся на стоматологические сплавы, ювелирные изделия и прочие области применения. В свою очередь более 90% потребляемого промышленностью палладия расходуется на изготовление систем контроля выхлопных газов, или автомобильных катализаторов. Устойчивый рост спроса на эту продукцию был связан с поэтапным ужесточением автомобильных экологических стандартов в Евросоюзе, США и в Китае. В настоящее время установка каталитических нейтрализаторов на автотранспорт является обязательной в подавляющем большинстве стран мира.

Стоит упомянуть, что так называемый Дизельгейт также внес свой вклад в рост стоимости палладия в течение двух предыдущих лет. Этот громкий скандал способствовал тенденции к замещению автомобилей с дизельными двигателями на автомобили, работающие на бензине. Это лишь подхлестнуло промышленный спрос на палладий, поскольку сырьем для катализаторов дизельных двигателей является платина. Только в 2018 году мировой объем потребления палладия при производстве автомобильных катализаторов увеличился на 5,1 тонны, или примерно на 1,5% от глобального объема потребления, составившего 332 тонны.

К слову, завоевывающие мировой рынок гибридные автомобили также включают в свою конструкцию бензиновый двигатель с палладиевым катализатором. В то же время электромобили без двигателей внутреннего сгорания пока не стали массовым продуктом в мировом масштабе. В настоящее время темпы роста продаж гибридных автомобилей превышают аналогичный показатель электрокаров и увеличивают свой отрыв.

Сложности на автомобильном рынке

Казалось бы, в подобных условиях ближайшее будущее выглядит для игроков на повышение стоимости палладия безоблачным и беззаботным. Однако к концу 2019 года начали появляться явные признаки ухудшения перспектив мирового автомобильного рынка. По итогам прошлого года глобальные продажи легковых автомобилей сократились на 4%, до 90,3 млн единиц. Более того, отраслевые эксперты ожидают дальнейшее падение мировых продаж легковых автомобилей еще на 2,6% по итогам 2020 года.