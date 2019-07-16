Золото дорожает. Инвесторы не верят в доллар и мировую экономику?

Михаил Ханов — о том, почему растут цены на золото и как на это стоит реагировать пытливому инвестору

В начале лета 2019 года мы стали свидетелями достаточно быстрого и масштабного роста мировых цен на золото. Долларовые цены на серебро также повысились. Одновременное существенное удорожание золота и серебра является явным признаком роста опасений инвесторов относительно перспектив глобальной экономики и политики. Фьючерсы на желтый металл примерно за месяц повысились из диапазона $1275–$1300 в район $1390–$1440 за тройскую унцию. Таким образом, их стоимость, номинированная в долларах США, увеличилась примерно на 10%. Более того, на месячном графике контрактов на золото сформировались сигналы в пользу среднесрочной игры на повышение в результате состоявшегося обновления шестилетнего максимума. Пока еще не ясно, продолжится ли наметившийся рост в ближайшие недели и месяцы. Однако в долгосрочном плане не стоит исключать вероятности возврата цен на золото в диапазон $1600–$1900. Такие цены наблюдались с июля 2011 года по февраль 2013 года. Цены на серебро тоже выросли с конца мая по конец июня примерно на 7%. Напомним, что серебро в течение многих веков вполне справедливо называли "золотом для бедных". Оба драгоценных металла исторически выполняют монетарную функцию. Вечные материальные ценности Что же изменилось в мире за последние месяцы и годы? В самом общем плане сложившуюся ситуацию можно сформулировать как подспудный отказ от курса на глобализацию мировой экономики и управления со всеми вытекающими экономическими и геополитическими последствиями. Эта смена парадигмы развития мира явно не озвучивается, не осознается и не формулируется как четкий принцип. Она стихийно складывается и усиливается на фоне целого ряда разнообразных событий и тенденций. Мы просто осознаем, что мир в его текущем состоянии вовсе не такой, каким его предполагали увидеть еще в середине текущего десятилетия. Однако на фоне стремительных изменений и потрясений физическое золото и серебро продолжают играть роль вечных материальных ценностей. Это по-прежнему один из немногих надежных способов накопления и сохранения богатства. В этом плане относительная стабильность цен на золото и серебро является их ключевой характеристикой и преимуществом. Центральные банки большинства стран мира вовсе не стремятся избавиться от запасов драгоценных металлов. Золото фактически сохраняет за собой функцию мировых денег. Одним из последних подтверждений этого факта стали новости о том, что находящаяся под американскими санкциями Венесуэла реализовала несколько десятков тонн драгоценного металла, принадлежавшего Центробанку, с целью смягчения острого экономического кризиса в стране. Неудивительно, что самые консервативные инвесторы считают истинными деньгами лишь золото.

Описание Золотые слитки в военном самолете перед отправкой в ​​Центральный банк Венесуэлы © AP Photo/Ariana Cubillos

Попутно стоит отметить и еще одну характеристику драгоценных металлов в их физическом выражении. Они не приносят процентов и дивидендов, как облигации или акции. Поэтому не стоит воспринимать их как актив, который будет стабильно расти в цене. Повторимся, что ключевое преимущество золота и серебра заключается не в долгосрочном росте стоимости, а в том факте, что они сохраняют свою ценность на любой необходимый срок при любых экономических и политических потрясениях. Геополитика и ставка ФРС Каковы же конкретные факторы, стимулировавшие среднесрочный рост стоимости золота и его стабилизацию на новых, более высоких уровнях? Поскольку мировые цены на золото устанавливаются в долларах США, на них большое влияние оказывают процессы, происходящие в экономике и политике этой страны. Вместе с тем американский доллар продолжает играть роль основной мировой резервной валюты. Поэтому цены на золото опосредовано реагируют и на события, происходящие в других частях света.

На эту тему "Белое золото". Хлопок ждет сигнала для начала активной игры на бирже

Самым явным информационным поводом для активизации спроса на драгоценные металлы стала новая волна роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Текущие проблемы в этом регионе начали назревать еще год назад. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из так называемой ядерной сделки или СВПД. Логичным следствием решения Трампа стало возобновление действия ряда американских санкций против Ирана. Помимо прочих мер постепенно были введены жесткие ограничительные меры против экспорта иранской нефти. В ответ на это Исламская Республика также начала отказываться от исполнения отдельных положений ядерной сделки. В частности, в начале июля 2019 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило факт превышения Ираном оговоренного в СВПД уровня обогащения урана 3,67%. В нынешних реалиях обладание атомным оружием становится жизненной необходимостью для продолжения существования государств, проводящих независимую внешнюю и внутреннюю политику. Необходимо понимать, что даже наличие обогащенных до определенного уровня радиоактивных материалов без соответствующих ракетных технологий уже позволит Ирану предпринять асимметричные шаги в случае внешней агрессии. Ну а спусковым крючком для начала регионального военного конфликта с США и их союзниками вполне способна стать уже пресловутая угроза перекрытия Ираном Ормузского пролива. Через эту географическую точку транспортируется порядка 20% мирового объема потребления нефти. В середине июня стало известно, что президент США отменил удар по иранским военным объектам за десять минут до его нанесения. Это известие стоит трактовать как серьезное предупреждение для несговорчивой Исламской Республики. Продолжая разговор про связанные с США геополитические риски, никак нельзя обойти вниманием затянувшиеся переговоры по поводу разоружения КНДР. Этот процесс уже длительное время откровенно "буксует". Недавно президент Трамп в свойственной ему манере шоумена провел переговоры с Ким Чен Ыном на границе когда-то разделенной на две части Кореи. Эта неожиданная встреча выглядит как серьезный шаг к примирению между давними противниками. Примерно в то же время вооруженные силы США официально признали, что северокорейская баллистическая ракета "Хвасон-15" способна нанести удар по любой точке материковой части Соединенных Штатов.

Описание Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп © ЦТАК

Возвращаясь к экономическим предпосылкам роста цен на золото и серебро, стоит отметить сохраняющуюся угрозу расширения международных торговых войн. В ходе недавнего саммита "Большой двадцатки" лидеры Китая и США приняли принципиальное решение о возобновлении торговых переговоров. Однако рабочие группы пока не могут похвастаться явным прогрессом по этому поводу. Между тем остается в силе и угроза повышения импортных таможенных пошлин со стороны США в отношении Мексики и Евросоюза. Эти процессы способствуют бегству инвесторов от риска. В такие моменты они склонны вспоминать про "твердые" в прямом и переносном смысле металлические активы. Наконец, стоит упомянуть и про меняющуюся внутреннюю денежно-кредитную политику в США. В первой половине текущего года ожидания среднесрочного повышения ставки ФРС сменились на противоположные. С января текущего года ставка ФРС не повышается. Более того, с конца июля и до конца текущего года она может несколько раз понизиться. Это является явным классическим стимулом для среднесрочного роста цен на драгоценные металлы.

На эту тему Спрос на кобальт как стратегический металл. При чем здесь Илон Маск

Кроме того, Дональд Трамп в рамках новой предвыборной компании заговорил про возможное ослабление доллара с целью стимулирования экспортного потенциала североамериканских товаров. Подобные намерения выглядят как попытка "покуситься на святое" и подорвать привлекательность номинированных в долларах США финансовых активов. Это способно привести к достаточно серьезным потрясениям на финансовых рынках. Не будем забывать о том, что доллар США уже много десятилетий играет роль мировой резервной валюты со всеми вытекающими для национальной экономики последствиями. Все это нервирует крупных инвесторов и заставляет их частично искать убежища для своих капиталов в золоте. Стоит ли сейчас покупать золото? Рассмотрев эти факторы, пытливый инвестор и спекулянт все же задастся вполне практическим вопросом. Его будет интересовать, стоит ли именно сейчас покупать или продавать физическое золото, или же открывать новые позиции в производных инструментах на желтый металл. Это будет в значительной степени зависеть от предполагаемого срока инвестирования и допустимого уровня риска. Принять взвешенное решение также поможет осознание того факта, что, хотя золото и не подвержено инфляции, оно вполне способно долгое время не расти в цене.