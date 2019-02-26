"Белое золото". Хлопок ждет сигнала для начала активной игры на бирже

Михаил Ханов - о фьючерсах на стратегическое сырье и факторах, влияющих на его стоимость

Перечень экзотических "коммодитиз", конечно, не ограничивается сахаром, кофе, какао и апельсиновым соком. Однако фьючерсы на иные сельскохозяйственные "коммодитиз" являются существенно менее популярными.

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Поэтому они не столь интересны для широкого круга частных инвесторов и спекулянтов. Примером таких контрактов могут служить фьючерсы на пальмовое масло, натуральный каучук, яблочный сок. Правда, есть еще хлопок. О нем и поговорим. Историческая функция фьючерсных биржевых контрактов на сельскохозяйственные товары заключалась в обеспечении возможности отсроченной во времени покупки или продажи их как для производителей, так и для потребителей. Цикл сельскохозяйственного производства тесно связан с годовой сезонностью и погодными условиями. Именно с этими факторами связана урожайность и изменение складских запасов кондиционных сельскохозяйственных товаров. Таким образом, колебания цен на "Softs" зависят от достаточно непредсказуемого сдвига среднесрочного баланса спроса и предложения. Растительное сырье для традиционных "колониальных" товаров в основной своей массе произрастает в приближенных к экватору климатических поясах. Это нередко добавляет в их цену и геополитическую составляющую. Политическая нестабильность в развивающихся государствах сопровождается периодической сменой контроля над экспортными секторами экономики отдельных стран. Случаются и более серьезные потрясения с далеко идущими для отдельных биржевых товаров последствиями. В качестве примера можно привести поэтапную национализацию ключевых секторов экономики Венесуэлы, которая состоялась примерно десятилетие назад. После нефтяных, металлургических и цементных предприятий очередь дошла и до крупнейших производителей кофе в этой латиноамериканской стране. Их обвинили в нелегальном экспорте собственной продукции в соседнюю Колумбию и перевели под контроль государства с целью переориентации поставок на внутренний рынок.

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Помимо кофе в Венесуэле традиционно производятся такие биржевые товары, как кукуруза, сахар и рис. Однако в результате введения регулируемых государственных цен возделывание сельскохозяйственных культур в этой стране стало нерентабельным. Развивающаяся с начала 2019 года ситуация двоевластия в Венесуэле вполне способна завершиться очередной сменой политического режима. Это может стать ситуативным стимулом для заметных ценовых движений во фьючерсах на целый ряд биржевых товаров. Фьючерсы на хлопок (Cotton No. 2 Futures, код контракта CT), как и контракты на многие другие сельскохозяйственные товары, активно торгуются на электронной бирже Intercontinental Exchange (ICE). Но сначала они обращались на специализированной товарной бирже New York Cotton Exchange — еще с 1870 года. Позднее New York Cotton Exchange была опосредованно включена в состав ICE. На этой же электронной площадке торгуются и опционы на хлопок. Фьючерсы на хлопок также представлены на нескольких других региональных биржах, в том числе в Индии, Китае и Турции. Однако для биржевых спекулянтов наибольший интерес представляют именно "глобальные" долларовые контракты на ICE. Стандартный фьючерсный контракт на хлопок предполагает поставку 50 тыс. фунтов этого сырья в один из нескольких городов, расположенных в США. Хлопок торгуется в центах за фунт. При этом минимальное изменение цены контракта составляет $5. Исполнение фьючерса на хлопок предполагает поставку хлопка сорта Cotton № 2, который имеет американское происхождение. Однако мнение о том, что хлопок производится только в Соединенных Штатах, конечно, было бы ошибочным. Эта сельскохозяйственная культура появилась в Индии более семи тысяч лет назад. В настоящее время хлопок выращивается в промышленных масштабах на всей территории субтропических и тропических поясов земного шара.

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Лидерами в мировом производстве хлопка традиционно выступают Индия, Китай и США. При этом Китай одновременно является и крупнейшим мировым импортером хлопка для собственной текстильной промышленности. Поэтому разгоревшаяся и приостановившаяся торговая война между США и Китаем — важный среднесрочный фактор для мировых цен на хлопок. Значение хлопка как сырья для текстильной промышленности в мировом масштабе трудно переоценить. Однако он используется далеко не только для изготовления ткани. Из хлопка вырабатывают свыше 200 наименований продукции. В связи с этим хлопок вполне заслуженно именуют "белым золотом" и считают стратегическим сырьем. При оценке среднесрочных ценовых перспектив мирового рынка хлопка необходимо учитывать большое количество самых разнообразных факторов. Повторюсь, что сложившиеся международные торговые потоки могут претерпеть существенные изменения в связи с тенденцией к обострению торговых войн. Однако стоит учитывать не только изменение импортных и экспортных пошлин, но и себестоимость производства кондиционного хлопка в разных странах мира. Не секрет, что сельское хозяйство во многих государствах является низкорентабельным или же вообще убыточным. Поэтому объемы производства хлопка в отдельных странах могут существенно меняться год от года в связи с изменением условий субсидирования местных фермеров.

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Для цен на хлопок, как и для других сельскохозяйственных культур, традиционно высокую значимость имеют погодные условия, которые оказывают влияние на урожайность. Сопутствующий фактор сезонности для цен на хлопок выглядит не столь однозначным. В менее теплых регионах произрастания хлопчатника урожай собирается один раз в год. В Северном полушарии время посадки этой культуры может растягиваться с февраля до начала июня. Однако в США и в некоторых других странах существуют регионы непрерывного выращивания хлопка. Как обычно, свою негативную роль для цен на "колониальные" товары могут сыграть многочисленные геополитические факторы. Так сложилось, что в экваториальных странах нередко происходят политические потрясения. Это зачастую оказывает негативное влияние на ход международной торговли. Как ни странно, но на стоимость хлопка в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказывают влияние и цены на нефть. Это связано с тем, что в качестве заменителя хлопчатобумажной продукции нередко могут выступать синтетические волокна, вырабатываемые на основе углеводородного сырья. С другой стороны, сильный рост цен на нефть может способствовать перераспределению посевных площадей в пользу производства сырья для биотоплива. В качестве отправной точки для оценки среднесрочных ценовых перспектив на многие сельскохозяйственные товары может служить многолетняя отраслевая статистика. Один из источников — регулярные публикации Министерства сельского хозяйства США (USDA). Существует также Международный консультативный комитет по хлопку (ICAC). Это международная отраслевая организация, объединяющая производителей, экспортеров и импортеров хлопка. Она также публикует статистику и прогнозы касательно мирового хлопкового рынка.

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