"Белое золото". Хлопок ждет сигнала для начала активной игры на бирже

Помимо кофе в Венесуэле традиционно производятся такие биржевые товары, как кукуруза, сахар и рис. Однако в результате введения регулируемых государственных цен возделывание сельскохозяйственных культур в этой стране стало нерентабельным. Развивающаяся с начала 2019 года ситуация двоевластия в Венесуэле вполне способна завершиться очередной сменой политического режима. Это может стать ситуативным стимулом для заметных ценовых движений во фьючерсах на целый ряд биржевых товаров.

Фьючерсы на хлопок (Cotton No. 2 Futures, код контракта CT), как и контракты на многие другие сельскохозяйственные товары, активно торгуются на электронной бирже Intercontinental Exchange (ICE). Но сначала они обращались на специализированной товарной бирже New York Cotton Exchange — еще с 1870 года. Позднее New York Cotton Exchange была опосредованно включена в состав ICE. На этой же электронной площадке торгуются и опционы на хлопок. Фьючерсы на хлопок также представлены на нескольких других региональных биржах, в том числе в Индии, Китае и Турции. Однако для биржевых спекулянтов наибольший интерес представляют именно "глобальные" долларовые контракты на ICE.

Стандартный фьючерсный контракт на хлопок предполагает поставку 50 тыс. фунтов этого сырья в один из нескольких городов, расположенных в США. Хлопок торгуется в центах за фунт. При этом минимальное изменение цены контракта составляет $5.

Исполнение фьючерса на хлопок предполагает поставку хлопка сорта Cotton № 2, который имеет американское происхождение. Однако мнение о том, что хлопок производится только в Соединенных Штатах, конечно, было бы ошибочным. Эта сельскохозяйственная культура появилась в Индии более семи тысяч лет назад. В настоящее время хлопок выращивается в промышленных масштабах на всей территории субтропических и тропических поясов земного шара.