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Торговая война

Трамп назвал продуктивными продолжающиеся в Вашингтоне торговые переговоры США и Китая

Президент США намерен в ближайшее время обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином финальные детали торгового соглашения
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивными продолжающиеся в американской столице американо-китайские переговоры об урегулировании споров в сфере торговли. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в воскресенье в Twitter.

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"Очень продуктивные переговоры прошли вчера [в субботу] с Китаем по торговле. Продолжатся сегодня!" - написал глава государства.

Как сообщил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, начавшиеся в Вашингтоне 19 февраля торговые консультации Китая и США были продлены до воскресенья. Трамп заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином финальные детали торгового соглашения.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдМнучин, СтивенТорговая война
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