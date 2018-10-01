Слон или кит. Почему Китай может уступить в торговой войне с США?

Вопрос о том, кто окажется победителем в торговой войне США и Китая, похож на известную детскую загадку о том, кто сильнее — слон или кит. В качестве разумного ответа на нее можно выбрать следующее суждение: это зависит от того, где они будут мериться силами — на суше или в океане. Перенося эту аналогию на разгорающуюся торговую войну между США и Китаем, попробуем разобраться в том, в чью же пользу складываются текущие мировые экономические реалии.

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Полная картина, конечно, намного сложнее и многограннее, чем кажется на первый взгляд. Сейчас мы отмечаем лишь отдельные, но весьма важные, на наш взгляд, путеводные вехи и предпосылки. В первую очередь попытаемся временно абстрагироваться от новостной шумихи и от громких политических заявлений. Мы знаем расхожее выражение о том, что политика представляет собой сконцентрированное выражение экономики. Сейчас уже понятно, что при нынешнем президенте США в этой стране начались реальные экономические подвижки с далеко идущими последствиями. Поэтому в основе наметившегося пересмотра американских таможенных импортных пошлин в отношении Китая и многих других стран мира лежат объективные макроэкономические процессы. Рискну предположить, что нынешний Китай — это уже не вполне тот экономический партнер, который нужен экономике Соединенных Штатов на рубеже 20-х и 30-х годов. Репатриация китайского производства Исторически торговое сотрудничество между указанными странами заключалось в том, что Китай играл роль дешевой производственной площадки товаров для США и "мировой фабрики" в целом для планеты. С годами качество китайских товаров повышалось. Оборотной стороной этого процесса стал рост издержек производства, а это неизбежно привело к повышению цен на товары из Поднебесной.

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Таким образом, Китай проходит путь Южной Кореи, Японии и даже разрушенной послевоенной Германии. Однако из этого вытекает, что более дорогим и качественным товарам из Китая приходится конкурировать с южнокорейской и японской продукцией, которая уже давно завоевала свои позиции на мировом рынке. С другой стороны, серьезную конкуренцию дешевым китайским изделиям начинают составлять товары из более бедных стран Юго-Восточной Азии. Для этого имеются реальные экономические предпосылки. Например, средний уровень зарплат в Индонезии и во Вьетнаме в несколько раз ниже, чем в промышленном секторе Китая. Не будем забывать и о том, что в последние пять-десять лет начали складываться экономические условия для "новой индустриализации" в США, которая в значительной мере представляет собой репатриацию производства из Китая. Не будем углубляться в анализ этой тенденции, но отметим, что она способствует улучшению платежного баланса США и находит поддержку со стороны государства. В пользу США Еще один фактор — появление полностью или почти полностью автоматизированных производств. В этом плане традиционное преимущество дешевой рабочей силы в азиатских странах теряет свою значимость. В связи с этим многим американским компаниям уже не имеет большого смысла переносить высокотехнологичное производство за границу. Конечно, это пока не относится к "грязным" и энергозатратным производствам, а также к добыче и первичному переделу сырья. К слову, Россия, с ее пресловутой зависимостью от экспорта углеводородов и металлов, пока что продолжает достаточно органично вписываться в глобальную экономику.

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Исходя из вышесказанного, мы можем сделать второе принципиальное предположение.

Разрастающаяся торговая война является следствием того, что нынешнее состояние китайской экономики и взаимной торговли уже не в полной мере отвечает интересам США. Поэтому основной целью повышения импортных пошлин в США является не попытка "нажиться" на Китае и других странах, сбалансировав экспорт и импорт, а в большей степени — стимуляция дальнейшего развития собственного производства

Иными словами, новые пошлины носят заградительный характер. Однако в результате этого противостояния экономика США, скорее всего, понесет меньшие потери, чем экономика Китая. Более того, в перспективе это пойдет на пользу американской экономике. Именно в этом кроется причина того, что США не боятся повышать ставки и готовы обложить весь китайский импорт на сумму до $500 млрд в год повышенными пошлинами в размере вплоть до 25%.

Китайская сторона указывает на "абсурдность" и "несправедливость" новой внешнеторговой политики США. Однако Соединенным Штатам в данном случае не нужно равноправие. В сложившейся ситуации они выиграют при любом раскладе. В случае если Китай не пойдет на уступки, найдутся другие страны, в которых возможно организовать дешевое производство на условиях США. Однако Китай едва ли сможет найти другой настолько же привлекательный экспортный рынок для своей продукции

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Ведь Китай пока не находит действенных аргументов против новой экономической политики США. Демонстративная заморозка торговых переговоров означает лишь попытку оттянуть время в условиях отсутствия приемлемых решений. Попытки перевода этого вопроса в геополитическую плоскость также пока не выглядят достаточно убедительными. Например, на прошлой неделе власти КНР не дали разрешения на плановый заход в Гонконг американскому авианесущему десантному кораблю "Уосп". Поступают сигналы о том, что Китай замораживает военное сотрудничество с США и по другим направлениям. В этом плане просматривается отдаленный военно-стратегический аспект наметившегося охлаждения экономических отношений.

В долгосрочном периоде для США нежелательно усиливать в экономическом отношении своего будущего "потенциального противника". Экономически выгодно было бы поддерживать такие страны, как Япония или Южная Корея, политические отношения с которыми намного менее сложные

Китайский неоколониализм Учитывая указанные тенденции, мы можем ожидать некоторых уступок со стороны Китая по отношению к США в ходе продолжающейся торговой войны. В противном случае текущее место Китая в американской экономике начнет сокращаться в пользу других менее крупных и менее богатых стран из Юго-Восточной Азии. Однако возможные уступки со стороны Китая не переломят тенденцию к "новой индустриализации" в США, а лишь ее отодвинут во времени.

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