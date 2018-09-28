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Во все тяжкие. Как деградируют отношения США и Китая

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году
© AP Photo/Andy Wong
Активная фаза экономического противостояния между Пекином и Вашингтоном началась в июле

"Он может больше и не быть моим другом", — сказал президент США Дональд Трамп о председателе КНР Си Цзиньпине на пресс-конференции после заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. За этими словами скрывается растущее противостояние двух самых крупных экономических держав мира, заигравшее в сентябре новыми красками.

Нечестные условия

Протекционистские меры администрации президента Трампа затронули всех — от ближайших соседей (Канады и Мексики) и союзников в Европе до стран-соперников США. Больнее всего американские торговые рестрикции ударили по Китаю — традиционному в представлении Трампа источнику всех бед Вашингтона.

Недовольство и опасения хозяина Белого дома объясняются двумя фактами. Во-первых, китайский перевес во внешней торговле с США колоссален. В 2017 году КНР экспортировала в США товаров на $505,5 млрд, а импортировала — на $129,9 млрд.

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Во-вторых, Китай, будучи государством с развивающейся экономикой, в среднем поддерживает гораздо более высокие тарифные планки, чем США.

Поэтому на фоне того, как переговоры по внешней торговле американской администрации с китайской не увенчались успехом, Вашингтон перешел к односторонним действиям. В июле США повысили таможенные ставки на ряд китайских товаров на сумму в $34 млрд, в августе — еще на $16 млрд. Китай ответил симметрично, передав ход США.

Вашингтон пошел еще дальше — 24 сентября в силу вступили новые таможенные пошлины в размере 10% на китайские товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. При этом Трамп предупредил Китай, что в случае ответных мер со стороны Пекина под угрозой окажется еще больше китайских товаров на сумму уже в $267 млрд.

Инцидент в Гонконге и сделка с Тайванем

Ровно через день после вступления в силу сентябрьских пошлин Пекин отказал Вашингтону в заходе корабля ВМС США Wasp в порт Гонконга. Американская реакция, несмотря на продолжающуюся торговую войну, оказалась весьма спокойной.

"У нас есть длительная успешная история портовых визитов в Гонконг и мы рассчитываем на ее продолжение", — заявил представитель Пентагона Дэйв Истберн.

Конечно, отказ в заходе американского корабля в китайский порт не может стать поводом для международного скандала, но последний раз Пекин прибегал к такой мере еще при президенте Бараке Обаме, критиковавшем действия КНР в Южно-Китайском море.

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Американский портал USA Today также связывает произошедшее с объявленной Пентагоном поставкой военного оборудования на сумму в $330 млн на Тайвань — частично признанное островное государство, которое Пекин считает своей частью, но никогда не контролировал. При этом Вашингтон независимости Тайваня не признает, как и абсолютное большинство стран мира.

А военное оборудование в основном представляет из себя запчасти для тайваньских истребителей четвертого поколения F-16.

Вмешательство в глубинке

В России уже привыкли к периодическим американским обвинениям в якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Обвинения эти в основном исходят от представителей и сторонников Демократической партии, кандидат от которой (экс-госсекретарь Хиллари Клинтон) эти выборы проиграла.

Теперь привыкать придется и Китаю — именно на него Трамп возложил отвественность за попытки повлиять на исход уже ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Когда у хозяина Белого дома спросили, есть ли у Вашингтона доказательства, президент ответил: "Я не буду говорить об этом сейчас, но это не поступило к нам из ниоткуда".

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в свою очередь, назвал назвал слова Трампа "безосновательными обвинениями и клеветой", посоветовав США отказаться от действий, "способных осложнить китайско-американские отношения и навредить фундаментальным интересам двух стран".

Тогда американский лидер привел в пример местную газету Des Moines Register, в одном из номеров которой была размещена статья китайского журналиста Ченя Вэйхуа о том, как губительно продолжающаяся торговая война между США и КНР сказывается на американском сельскохозяйственном секторе.

"Китай на самом деле размещает пропагандистскую рекламу в Des Moines Register и других газетах, чтобы это выглядело как новости. И все из-за того, что мы побеждаем их в торговле на открытых рынках, а наши фермеры разбогатеют, когда все это закончится", – написал Трамп в Twitter.

Примечательно, что упомянутые президентом США прокитайские статьи были опубликованы в газете, носящей название столицы штата Айова – Де-Мойн (название переводится с французского как "два монаха"). Этот штат отличается крепким сельскохозяйственным кластером и занимает первое место в стране по объемам производства кукурузы и сои.

Попытка связать действия администрации Трампа с возможными потерями этого сектора может негативно повлиять на поддержку президента и его партии. Губернатор штата – первая женщина-губернатор в истории Айовы Ким Рейнольдс – вступила в должность в 2017 году после того, как предыдущего главу штата Терри Бранстеда назначили послом в Китае. И 6 ноября республиканке предстоит побороться за этот пост с кандидатом от демократов.

А открытое противостояние двух ядерных держав теперь уже не ограничено вопросами внешней торговли (скрытое продолжается не один десяток лет).

Александр Мосесов

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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