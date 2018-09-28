Во все тяжкие. Как деградируют отношения США и Китая

Активная фаза экономического противостояния между Пекином и Вашингтоном началась в июле

"Он может больше и не быть моим другом", — сказал президент США Дональд Трамп о председателе КНР Си Цзиньпине на пресс-конференции после заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. За этими словами скрывается растущее противостояние двух самых крупных экономических держав мира, заигравшее в сентябре новыми красками. Нечестные условия Протекционистские меры администрации президента Трампа затронули всех — от ближайших соседей (Канады и Мексики) и союзников в Европе до стран-соперников США. Больнее всего американские торговые рестрикции ударили по Китаю — традиционному в представлении Трампа источнику всех бед Вашингтона. Недовольство и опасения хозяина Белого дома объясняются двумя фактами. Во-первых, китайский перевес во внешней торговле с США колоссален. В 2017 году КНР экспортировала в США товаров на $505,5 млрд, а импортировала — на $129,9 млрд.

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Во-вторых, Китай, будучи государством с развивающейся экономикой, в среднем поддерживает гораздо более высокие тарифные планки, чем США. Поэтому на фоне того, как переговоры по внешней торговле американской администрации с китайской не увенчались успехом, Вашингтон перешел к односторонним действиям. В июле США повысили таможенные ставки на ряд китайских товаров на сумму в $34 млрд, в августе — еще на $16 млрд. Китай ответил симметрично, передав ход США. Вашингтон пошел еще дальше — 24 сентября в силу вступили новые таможенные пошлины в размере 10% на китайские товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. При этом Трамп предупредил Китай, что в случае ответных мер со стороны Пекина под угрозой окажется еще больше китайских товаров на сумму уже в $267 млрд. Инцидент в Гонконге и сделка с Тайванем Ровно через день после вступления в силу сентябрьских пошлин Пекин отказал Вашингтону в заходе корабля ВМС США Wasp в порт Гонконга. Американская реакция, несмотря на продолжающуюся торговую войну, оказалась весьма спокойной. "У нас есть длительная успешная история портовых визитов в Гонконг и мы рассчитываем на ее продолжение", — заявил представитель Пентагона Дэйв Истберн. Конечно, отказ в заходе американского корабля в китайский порт не может стать поводом для международного скандала, но последний раз Пекин прибегал к такой мере еще при президенте Бараке Обаме, критиковавшем действия КНР в Южно-Китайском море.

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Американский портал USA Today также связывает произошедшее с объявленной Пентагоном поставкой военного оборудования на сумму в $330 млн на Тайвань — частично признанное островное государство, которое Пекин считает своей частью, но никогда не контролировал. При этом Вашингтон независимости Тайваня не признает, как и абсолютное большинство стран мира. А военное оборудование в основном представляет из себя запчасти для тайваньских истребителей четвертого поколения F-16. Вмешательство в глубинке В России уже привыкли к периодическим американским обвинениям в якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Обвинения эти в основном исходят от представителей и сторонников Демократической партии, кандидат от которой (экс-госсекретарь Хиллари Клинтон) эти выборы проиграла. Теперь привыкать придется и Китаю — именно на него Трамп возложил отвественность за попытки повлиять на исход уже ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Когда у хозяина Белого дома спросили, есть ли у Вашингтона доказательства, президент ответил: "Я не буду говорить об этом сейчас, но это не поступило к нам из ниоткуда". Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в свою очередь, назвал назвал слова Трампа "безосновательными обвинениями и клеветой", посоветовав США отказаться от действий, "способных осложнить китайско-американские отношения и навредить фундаментальным интересам двух стран". Тогда американский лидер привел в пример местную газету Des Moines Register, в одном из номеров которой была размещена статья китайского журналиста Ченя Вэйхуа о том, как губительно продолжающаяся торговая война между США и КНР сказывается на американском сельскохозяйственном секторе.

China is actually placing propaganda ads in the Des Moines Register and other papers, made to look like news. That’s because we are beating them on Trade, opening markets, and the farmers will make a fortune when this is over! pic.twitter.com/ppdvTX7oz1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2018