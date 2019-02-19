Цитрусовый фьючерс. Чем опасны и привлекательны опционы на апельсиновый сок

Михаил Ханов — о биржевых котировках, факторах волатильности и оптимальной точке для открытия среднесрочных позиций (спойлер: в марте уже поздно)

Мы продолжаем обзор наиболее ликвидных фьючерсов на экзотические "колониальные" товары, или так называемые Softs. Напомним, что к указанной группе относятся товарные контракты на сахар, кофе, какао, апельсиновый сок, хлопок, лес и некоторые другие.

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Поставочные фьючерсы на указанные товары торгуются на региональных биржах. Однако для инвесторов и спекулянтов практический интерес обычно представляют лишь "глобальные" долларовые контракты, которые обращаются на столь крупной торговой площадке как Межконтинентальная товарная биржа (ICE). Она же, в свою очередь, представляет собой целый конгломерат из организованных торговых площадок. Он образовался в результате достаточно длительного процесса слияний и поглощений. Поговорим сегодня об апельсинах. Поскольку апельсиновый сок представляет собой скоропортящийся товар, стандартизованные биржевые контракты предполагают поставку промышленного полуфабриката, созданного на его основе. Англоязычная аббревиатура FCOJ-A означает буквально "замороженный концентрированный апельсиновый сок". Фьючерсы на апельсиновый сок торгуются в американских центах за фунт. При этом стандартный размер контракта составляет 15 тыс. фунтов. Контракты на апельсиновый сок появились на товарных биржах в середине прошлого века. Это стало возможным после того, как новая технология заморозки и длительного хранения концентрированного сока нашла широкое применение. При оценке среднесрочных ценовых перспектив указанных биржевых контрактов необходимо учитывать, что существует несколько разновидностей апельсинов. Теоретически апельсин является самой распространенной цитрусовой культурой во всех тропических и субтропических областях мира.

Три его основных разновидности — это сладкий апельсин, кислый апельсин и мандариновый апельсин (мандарин). Однако в качестве сырья для поставочных биржевых контрактов используются лишь сладкие сорта апельсинов

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Их крупнейшими производителями являются Бразилия и американский штат Флорида. Можно добавить еще Коста-Рику и Мексику. Соответственно, поставка замороженного сока производится на один из региональных биржевых складов, расположенных на восточном побережье США, а именно в штатах Флорида, Нью-Джерси и Делавэр. Свежеотжатый сок составляет лишь около 50% от веса зрелого плода. Однако после механической экстракции он многократно уменьшается в объеме в результате последующего процесса концентрации. К слову, на подавляющем большинстве фабричных упаковок апельсинового сока прямо указано, что это "восстановленный сок". Такая отметка означает, что продукт произведен из апельсинового концентрата. Стоит отметить, что промышленные плантации товарных апельсинов расположены весьма компактно в указанных выше географических районах. Поэтому урожайность апельсиновых деревьев очень сильно зависит от локальных погодных условий. Весьма характерные для той местности ураганы или же неожиданные похолодания способны уничтожить весь сезонный урожай. Свою негативную роль могут сыграть периодические засухи, сельскохозяйственные болезни, перебои с морскими поставками, а также изменение санитарно-эпидемиологических требований. С другой стороны, сочетание неожиданно удачного сезона и отсутствия всех указанных проблем оказывает заметное давление на биржевые котировки. Поэтому для цен на апельсиновый сок характерна повышенная волатильность.

Это делает фьючерсы на него интересным и опасным спекулятивным инструментом

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В то же время достаточно сильные ценовые колебания заставляют производителей и промышленных потребителей апельсинового сока активно использовать товарные контракты с целью ценового хеджирования. Не стоит недооценивать значимость указанного продукта для мирового рынка. Например, одним из крупнейших потребителей концентрированного апельсинового сока является такая гигантская транснациональная корпорация, как Coca-Cola. К слову, для участников торгов также доступны и опционы на апельсиновый сок. Базовым активом для них служат соответствующие фьючерсы. Традиционным стимулом для оживления торговой активности в указанных опционах может служить неожиданное ухудшение погоды, связанное с разрушительными ураганами. Повторимся, что для контрактов на апельсиновый сок, как и для цен на другие сельскохозяйственные товары, характерны сезонные закономерности. В основном они связаны с уже упоминавшимися погодными условиями, которые способны ухудшаться с некоторой календарной периодичностью. Например, сезон тропических ураганов длится с июня по ноябрь. А с конца ноября по март существует угроза губительных заморозков во Флориде. Другим более или менее объективным ориентиром для участников биржевых торгов может служить многолетняя отраслевая статистика и отраслевые прогнозы, например, Министерства сельского хозяйства США (USDA). В частности, согласно открытым данным, в 2019 и 2020 годах ожидается существенное увеличение производства цитрусовых в Соединенных Штатах. Однако, как всегда, свое веское слово может сказать погода. В то же время в качестве долгосрочной тенденции стоит учитывать ожидаемое сокращение потребления апельсинового сока в США вплоть до 2020 года. Это связано с различными факторами, включая конкуренцию со стороны производителей других напитков. Кроме того, популярность свежевыжатого сока в США также с каждым годом сокращается, что уменьшает спрос на свежие плоды. К середине февраля 2019 года мартовские фьючерсы на апельсиновый сок торгуются в районе 115,2 цента за фунт. Таким образом, они находятся вблизи своего трехлетнего минимума. Среднесрочная техническая картина в указанных контрактах выглядит явно негативной. Вместе с тем их существенное среднесрочное падение выглядит до некоторой степени закономерным. Этому способствовал тот факт, что зимний сезон не принес с собой большой угрозы для свежего урожая.

Осенне-зимние геополитические угрозы также благополучно миновали рынок плодов цитрусовых

Напомним, что ситуативное ноябрьское оживление на нем было связано с ожиданиями итогов президентских выборов в Бразилии. Новый президент Жаир Болсонару обещает "изменить судьбу" страны. Однако подобную позицию не стоит воспринимать как угрозу сложившимся торговым отношениям между Бразилией и США. Жаир Болсонару прямо заявлял о том, что он является "поклонником" президента Трампа. Поэтому перебоев в поставках апельсинов из Бразилии в США пока не предвидится. К слову, по мере разрядки политической ситуации в Бразилии утихли и аналогичные страсти на смежных рынках таких важных сельскохозяйственных товаров, как кофе и сахар. При взгляде на месячный график фьючерсов на апельсиновый сок становится очевидно, что они приближаются к довольно прочным уровням поддержки, расположенным в районе 110 и 100 центов. Скорее всего, их падение остановится около указанных ценовых отметок уже в ближайшие дни. Аргументом в пользу такого варианта развития событий представляется тот факт, что сформировавшийся нисходящий тренд слишком затянулся. С другой стороны, все сельскохозяйственные биржевые товары пользуются некоторой ценовой поддержкой в связи с тем, что они имеют объективную себестоимость производства, переработки, хранения и транспортировки. После ожидаемой остановки падения не исключено коррекционное восстановление в район 150−170 центов. Однако подобное движение вполне может развиваться в течение нескольких недель.

Поэтому для открытия среднесрочных позиций имеет смысл присматриваться уже не к мартовским, а к июньским контрактам