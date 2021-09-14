Республика Корея вскоре сможет экспортировать 10 млн доз "Спутника Лайт"

ТАСС, 14 сентября. Южнокорейская компания GL Rapha, возглавляющая там консорциум по производству российской вакцины "Спутник V", ожидает в этом месяце получения одобрения на экспорт препарата "Спутник Лайт". Об этом заявил председатель совета директоров Ван Чжэ Ган в интервью агентству Reuters , опубликованном во вторник.

"Все вполне готово, и мы продолжаем производить вакцину, пока ожидаем, что Россия проверит наш производственный процесс", - заявил он. Как рассказал Ван Чжэ Ган, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинформировал компанию, что оценка и одобрение процесса изготовления препарата ожидается в этом месяце, в связи с чем готовится совместное мероприятие в честь запуска производства и начала первых поставок. Reuters отмечает, что в РФПИ не стали комментировать данную информацию.

На текущий момент компания изготовила не менее 10 млн доз "Спутника Лайт", все они ожидают отправки, уточняет Reuters.

Ван Чжэ Ган также рассказал, что GL Rapha и РФПИ, ранее договорившиеся о производстве 650 млн доз вакцины "Спутник V" в год, пересмотрели этот показатель, теперь планируется изготовить гораздо больше. Точную цифру он не назвал.

15 апреля РФПИ сообщил, что подписал соглашение о передаче технологий с консорциумом, возглавляемым GL Rapha. Дочерняя компания фирмы GL Rapha начала производство "Спутника V" в мае.