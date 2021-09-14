ФАС признала ненадлежащей распространявшуюся в начале года рекламу карт Райффайзенбанка

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Райффайзенбанка, распространявшуюся в январе - феврале 2021 года. В рекламных роликах банк не сообщал потенциальным клиентам об ограничениях для получения кешбэка по карте, сообщает пресс-служба ФАС.

"Федеральная антимонопольная служба по жалобам граждан возбудила дело в отношении АО "Райффайзенбанк" из-за рекламы дебетовой кешбэк-карты, которая вводила клиентов в заблуждение <…> Комиссия ФАС России признала рекламу дебетовой карты ненадлежащей и выдала АО "Райффайзенбанк" предписание о прекращении нарушения. Дело об административном правонарушении готовится к возбуждению", - говорится в сообщении регулятора.

В ФАС пояснили, что в демонстрировавшийся в начале 2021 года рекламе отсутствовала полная информация об ограничениях на получение кешбэка в ряде торговых предприятий, вследствие чего клиентам не начислялся кешбэк за некоторые операции.

Сумма штрафа банку может составить от 100 до 500 тыс. рублей, уточняется в сообщении.

В июле 2020 года ФАС выдала Райффайзенбанку предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. В пресс-службе ФАС сообщили, что банк на своем официальном сайте предлагал дебетовые и кредитные карты с кешбэком в размере 1,5%, в рекламных материалах он также обещал ежемесячно возвращать стоимость покупок в указанном размере без каких-либо ограничений. При этом в правилах программ лояльности по каждой из карт указаны полные условия начисления кешбэка, в том числе и ограничения для его получения.