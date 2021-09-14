В Минске считают, что союзная программа с РФ в сфере АПК снимет административные барьеры

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Сближение законодательства Белоруссии и России в области Агропромышленного комплекса (АПК) при реализации одобренной профильной союзной программы в интеграционном пакете позволит увеличить объемы взаимной торговли, снять административные барьеры. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алла Ломакина в интервью изданию " СБ. Беларусь сегодня ", опубликованном во вторник.

Отмена роуминга и доступ к госзакупкам. Что получат от интеграции Россия и Белоруссия

"Учитывая тесные связи белорусских и российских производителей сельхозпродукции и переработчиков, польза очевидная. Сближение законодательства в области АПК позволит увеличить объемы взаимной торговли, снять административные барьеры, обеспечить продовольственную безопасность", - сказала Ломакина. По ее словам, будет обеспечена "прослеживаемость подконтрольных товаров и подкарантинной продукции, что повысит эффективность фитосанитарного и ветеринарного контроля" и ускорит перемещение товаров через границу.

Ломакина отметила положительные тенденции в торговле продукцией АПК с РФ. По ее словам, за семь месяцев 2021 года в Россию поставлено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $2,55 млрд. (прирост 4,6% к соответствующему периоду 2020 года). При этом наибольшую выручку принес экспорт молока и молочных продуктов - $1,2 млрд, мяса и мясопродуктов поставлено на $388 млн. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении вырос экспорт свинины, колбасных изделий, сыра, творога, сухого цельного молока, яиц, картофеля, рапсового масла", - добавила Ломакина.

Она также отметила, что в самой республике в январе - июне 2021 года выросло производство молока, яиц, крупного рогатого скота, также улучшилось финансовое состояние сельхозпроизводителей. "За шесть месяцев чистый убыток получили 92 сельхозорганизации - 7,2% от всех. В январе - июне 2020 года их было 102", - отметила замминистра.

На прошлой неделе правительства России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения. Среди них - документы, относящиеся к сфере АПК. В частности, предусмотрены интеграция информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля, формирование единой аграрной политики, единые правила конкуренции, унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности.