Отмена роуминга и доступ к госзакупкам. Что получат от интеграции Россия и Белоруссия

Совет министров Союзного государства в пятницу одобрил 28 программ дальнейшей интеграции России и Белоруссии, согласованных ранее президентами двух стран. Как ожидается, главы государств окончательно утвердят их 4 ноября.
Москва и Минск договорились о сближении экономической политики по многим направлениям, создании единых энергетических рынков, отмене роуминга и гармонизации подходов в социальной и трудовой сфере.
ТАСС собрал ключевые положения соглашений.
Что получат граждане
- Отмену роуминга на территории Союзного государства. Весной посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко говорил, что роуминг могут полностью отменить с 1 января 2022 года.
- Унификацию правила в трудовой и социальной сфере. "Мы создаем равные возможности для работы, получения социальной поддержки, доступа к образованию", - подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Общие правила защиты прав потребителей (соответствующее соглашение заключат до 2023 года), равную защиту для потребителей финансовых услуг и единые принципы страхования вкладов.
- Гармонизацию правил использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставления госуслуг в режиме онлайн.
- Единые требования к организации безопасности дорожного движения.
- Больше защиты в сфере туризма - в частности, будут унифицированы гарантии для тех, кто приобретает туристические путевки.
Что получат экономики
- Единые рынки энергии - нефти и нефтепродуктов, газа и электричества. Принципы объединения газовых рынков разработают к июлю 2022 года, а документ, который закрепит их и определит сроки их внедрения, подпишут к декабрю 2023-го.
- Сближение денежно-кредитной политики (соответствующее соглашение заключат до декабря 2022 года) и "синхронизацию стратегического управления <...> в части макроэкономической политики". Стороны также договорились о гармонизации регулирования валютных операций и финансовых рынков.
- Единую промышленную и аграрную политику. В частности, Россия и Белоруссия пообещали стимулировать развитие совместных производств.
- Единые принципы взимания косвенных налогов и общую систему их администрирования. Будет также создан консультативный Комитет Союзного государства по налоговым вопросам.
- Сближение таможенного законодательства. По словам Мишустина, это позволит профильным службам двух стран "действовать как одна команда".
Что получит бизнес
- Единые правила доступа к госзаказу и государственным закупкам. Кроме того, в России в этой сфере станут признавать банковские гарантии, выданные белорусскими банками.
- Взаимный допуск банковских и страховых организаций на финансовые рынки РФ и Белоруссии.
- Единые правила конкуренции, общие требования к торговле и общепиту.
- Интеграцию платежных систем и обмена финансовыми сообщениями и расчетами.
- Упрощение перемещения сельскохозяйственной продукции через границу за счет автоматизации обмена данными ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля.
- Упрощение автомобильных перевозок благодаря соглашению об их безразрешительном порядке и системе обмена данными транспортного контроля.
- Единые тарифы на услуги аэропортов и аэронавигации.