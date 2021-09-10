Отмена роуминга и доступ к госзакупкам. Что получат от интеграции Россия и Белоруссия

Совет министров Союзного государства в пятницу одобрил 28 программ дальнейшей интеграции России и Белоруссии, согласованных ранее президентами двух стран. Как ожидается, главы государств окончательно утвердят их 4 ноября.

Москва и Минск договорились о сближении экономической политики по многим направлениям, создании единых энергетических рынков, отмене роуминга и гармонизации подходов в социальной и трудовой сфере.

ТАСС собрал ключевые положения соглашений.

Что получат граждане

Отмену роуминга на территории Союзного государства. Весной посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко говорил, что роуминг могут полностью отменить с 1 января 2022 года.

Унификацию правила в трудовой и социальной сфере. "Мы создаем равные возможности для работы, получения социальной поддержки, доступа к образованию", - подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общие правила защиты прав потребителей (соответствующее соглашение заключат до 2023 года), равную защиту для потребителей финансовых услуг и единые принципы страхования вкладов.

Гармонизацию правил использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставления госуслуг в режиме онлайн.

Единые требования к организации безопасности дорожного движения.

Больше защиты в сфере туризма - в частности, будут унифицированы гарантии для тех, кто приобретает туристические путевки.

Что получат экономики

Единые рынки энергии - нефти и нефтепродуктов, газа и электричества. Принципы объединения газовых рынков разработают к июлю 2022 года, а документ, который закрепит их и определит сроки их внедрения, подпишут к декабрю 2023-го.

Сближение денежно-кредитной политики (соответствующее соглашение заключат до декабря 2022 года) и "синхронизацию стратегического управления <...> в части макроэкономической политики". Стороны также договорились о гармонизации регулирования валютных операций и финансовых рынков.

Единую промышленную и аграрную политику. В частности, Россия и Белоруссия пообещали стимулировать развитие совместных производств.

Единые принципы взимания косвенных налогов и общую систему их администрирования. Будет также создан консультативный Комитет Союзного государства по налоговым вопросам.

Сближение таможенного законодательства. По словам Мишустина, это позволит профильным службам двух стран "действовать как одна команда".

Что получит бизнес