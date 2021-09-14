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"Русал" подешевел на 3,85% на Гонконгской фондовой бирже на фоне снижения цен на алюминий

Речь идет о 7,5 гонконгского доллара ($0,96) за штуку

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций "Русала" на Гонконгской фондовой бирже снизилась во вторник на 3,85% - до 7,5 гонконгского доллара ($0,96) за штуку.

В понедельник цена на алюминий поднималась на LME до $3 тыс. за тонну, максимума с июля 2008 года. Однако во вторник цена на металл начала снижаться и находилась на отметке $2 878 за тонну.

Цена на алюминий выросла с начала года более чем на 40%, ускорив рост в сентябре на фоне новостей о государственном перевороте в Гвинее. На долю страны приходится 20% мировой добычи бокситов - основного сырья для производства алюминия.

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