Цена алюминия на LME снижается после достижения $3 тыс. за тонну

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цена на алюминий на LME снизилась до $2 тыс. 883 за тонну после достижения отметки в $3 тыс. ранее в понедельник, свидетельствуют данные биржи. Выше этой психологической отметки цена в последний раз была в июле 2008 года.

Цена на алюминий с начала года выросла на более чем 40%, ускорив свой рост в последние десять дней на фоне новостей о государственном перевороте в Гвинее. На долю страны приходится 20% мировой добычи бокситов - основного сырья для производства алюминия.

Ранее в этом месяце лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя по национальному телевидению объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

Однако Думбуя позднее заверил иностранных инвесторов и партнеров в том, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать свою деятельность.

"Подъем цен на алюминий обусловлен продолжающимися опасениями относительно возможного дефицита металла. На фоне роста потребления мировой промышленностью в Китае объявлено о сокращении объемов выпуска в целях снижения энергопотребления и улучшения экологической обстановки. При этом даже в условиях роста собственного производства до этих ограничений Китай уже превратился в нетто-импортера первичного алюминия", - говорит аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Ситуация дополнительно подогревается продолжающимися опасениями относительно перебоев с поставками сырья после военного переворота в Гвинее", - добавляет аналитик.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая - владеет в Гвинее Компанией бокситов Киндии, а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует в стране проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан.