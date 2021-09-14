ФАО работает над получением средств от доноров на помощь Афганистану

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственной организация (ФАО) Объединенных Наций ведет переговоры с донорами для скорейшего получения средств на покрытие экстренных нужд Афганистана. Об этом заявил во вторник глава управления ФАО по чрезвычайным вопросам и устойчивости Рейн Полсен, выступая по видеосвязи из Афганистана.

"ФАО ведет плотные переговоры с донорами, финансирующими нашу важную программу, которая оказывает поддержку 2 млн людей", - сказал он.

Полсен также выразил надежду на то, что значительная часть средств обещанных странами для помощи Афганистану, пойдет на обеспечение продовольственной безопасности, а $36 млн, необходимые на покрытие до конца года экстренных нужд афганского народа, который вскоре столкнется с засухой и голодом, будут получены оперативно.

В понедельник по итогам специальной конференции, посвященной помощи Афганистану, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что итоговая сумма, которую страны мира пообещали предоставить для гуманитарной помощи этой стране, составляет около $1,2 млрд.