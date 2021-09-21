Псковская область получит 865 млн рублей на реконструкцию объектов здравоохранения

ТАСС, 21 сентября. Псковская область получит из федерального бюджета в ближайшие два года более 860 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы "Развитие здравоохранения" обусловлено по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры здравоохранения" увеличением бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения Псковской области - в 2022 году на 197 млн рублей, в 2023 году - на 668,3 млн рублей по сравнению с объемами, утвержденными законом № 385-ФЗ", - отмечается в тексте документа.

В Псковской области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, удаленных от райцентров. Жителям таких поселений приходится тратить целый день на то, чтобы добраться до районных администраций и вернуться домой.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщала ТАСС, что власти региона за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" полностью обеспечили доступность медуслуг для жителей населенных пунктов, удаленных от поликлиник и больниц, благодаря созданию системы модульных и мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенных на средства федерального бюджета. Благодаря этому для жителей деревень стала доступна диспансеризация.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.