В Минфине заявили, что профицит бюджетов 75 регионов приблизился к 1 трлн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Профицит бюджетов 75 российских регионов в настоящее время составляет порядка 970 млрд рублей за счет перевыполнения доходной части. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый замглавы Минфина Леонид Горнин.

"Сегодня у регионов уровень профицита - порядка 970 млрд рублей. Такой профицит образовался у 75 субъектов за счет перевыполнения доходной части бюджета. Это также и остатки на счетах у регионов, которые превысили 1 трлн рублей (без учета депозитов)", - сказал он.

По словам Горнина, на сегодняшний день у регионов достаточно высокий уровень сбалансированности бюджетов. "Мы видим, что темп роста их доходов составил 20% по состоянию на 1 сентября 2021 года. По нашим оценкам, прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов и в целом составляет 24% относительно "доковидного" периода. Сейчас особое внимание нужно уделить укреплению налоговой базы регионов, которая в большей степени и привела к перевыполнению доходной части бюджета - ожидается, что перевыполнение составит порядка 1,2 трлн рублей. Поэтому важно, чтобы регионы аккумулировали средства и направляли их для инвестиционного развития своих территорий", - добавил первый замминистра финансов.

Он отметил, что, несмотря на пандемию и последовавший за ней кризис, "прошлый год регионы прошли очень достойно относительно формирования бюджетов".

"На федеральном уровне субъектам была оказана поддержка и предоставлены дополнительные межбюджетные трансферты в объеме почти 800 млрд рублей. Это, безусловно, и поддержка малого бизнеса, и системы здравоохранения, а также поддержка для компенсации выпадающих доходов субъектов в сумме до 300 млрд рублей. Все средства были направлены в регионы. В 2020 году поступления налоговых и неналоговых доходов сократились всего на 2%", - напомнил Горнин.