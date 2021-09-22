Минпромторг заявил, что авиапром РФ обеспечен в полном объеме средствами на 2021-2024 годы

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год.

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год. Разбираемся в цифрах

"Авиапром на период 2021-2024 годов обеспечен средствами в полном объеме", - сказали в министерстве.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы, госфинансирование программы развития авиационной промышленности РФ в 2022 году может снизиться на 44% от изначального плана и составить 42,3 млрд рублей, в основном в связи с "переброской" финансирования научных разработок в секторе в другую госпрограмму. Трехлетним бюджетом на 2021-2023 годы на эти цели предусматривалось 76,4 млрд рублей в 2022 году. Согласно документу, с 2022 года научные исследования и разработки в авиапроме будут относиться к госпрограмме "Научно-технологическое развитие РФ".

Госфинансирование программы развития авиационной промышленности в 2023 году, по проекту, составит 38,9 млрд рублей, в 2024 году финансирование должно составить 48,5 млрд рублей.