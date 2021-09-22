Альфа-банк и Генпрокуратура заключили мировое соглашение по задолженности компаний Абызова

Отмечается, что в рамках заключенного соглашения Альфа-банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в России, которая поддерживается государством.

"Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу", - сообщил банк.

Гагаринский суд Москвы 8 сентября удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-банка $126,5 млн в пользу государства. С банка взыскали $104,5 млн, еще $22 млн - с Абызова. Этот иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. Как писал "Коммерсантъ" со ссылкой на исковое требование, при дальнейших мероприятиях, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства Абызова с 10% доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию.