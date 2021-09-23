Эксперт заявил, что Польша при сертификации Nord Stream 2 AG сможет оспаривать решения

ВАРШАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Польская нефтегазовая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ), получившая право участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG, сможет представлять свои аргументы и оспаривать решения, которые будут приниматься по этому делу. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области энергетики и международных отношений, главный редактор портала BiznesAlert.pl Войчех Якубик.

"Участие PGNiG в сертификации означает, что аргументы этой фирмы против Nord Stream 2 AG услышат у германского регулятора. По мнению PGNiG, этот проект - угроза для энергетической безопасности, а компания Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащая российскому "Газпрому", не может быть оператором. Если эти аргументы будут выслушаны на каком-либо этапе сертификации, возможно, дойдет до изменения модели управления "Северным потоком - 2" на ту, которая будет соответствовать европейским нормам и будет менее вредна с польской точки зрения", - сказал он.

"Эта аргументация может быть использована на любом этапе сертификации [в том числе для того], чтобы она проводилась правильно, чтобы можно было ее оспорить в случае нарушений. Стоит помнить, что сертификация, проведенная Федеральным сетевым агентством Германии, должна быть утверждена Еврокомиссией", - добавил Якубик.

Как пояснил эксперт, польская сторона "может разговаривать с регулятором, Еврокомиссией, или же дело может закончиться в суде". "Как известно, там [в суде] PGNiG уже несколько раз удавалось доказать свою правоту", - указал он, напомнив о выигранном Польшей деле в Европейском суде юстиции, отменившем право "Газпрома" полностью использовать мощности газопровода OPAL, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода.

Позиция польской стороны

В среду стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации оператора "Северного потока - 2".

Польская сторона утверждает, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи (ITO) и что положительное решение Федерального сетевого агентства поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены.

В Польше также утверждают, что ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС.

О сертификации

Федеральное сетевое агентство начало рассмотрение заявки о регистрации Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора 8 сентября, теперь у него есть четыре месяца, чтобы представить проект решения и направить его в Еврокомиссию "для формирования позиции", лишь после этого шага агентство будет окончательно утверждать свое решение. У Еврокомиссии не будет права вето, но ее мнение будет учитываться, указали в Bundesnetzagentur.

Сертификация в качестве независимого транспортного оператора нужна для того, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС. Как заявила ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, у Брюсселя на формирование позиции может уйти до двух месяцев.

Компания "Газпром" сообщила, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось утром 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требуется предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Bundesnetzagentur не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф.