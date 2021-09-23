Эксперт: будущее правительство ФРГ при Шольце или Лашете поддержит "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Будущее правительство ФРГ, если его возглавит кандидат от консерваторов Армин Лашет или социал-демократ Олаф Шольц, продолжит оказывать политическую поддержку "Северному потоку - 2". Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС немецкий политолог Александер Рар.

"Будущее правительство, если его возглавит Лашет или Шольц, будет придерживаться решений правительства Меркель. "Северный поток - 2" заработает, возникает лишь вопрос, как быстро это произойдет на фоне [действий] брюссельской бюрократии", - сказал он. "Мы видим, что Европе нужны дополнительные объемы газа, и я думаю, что "Северный поток - 2" будет запущен. Есть много возможностей, чтобы договориться и обойти все строгие регламенты", - отметил Рар.

"В том, что касается "зеленых", то я не думаю, что они придут к власти, - считает политолог. - Если они войдут в правительство и получат, к примеру, министерство экономики и энергетики, то они просто будут отказываться от диалога по "Северному потоку - 2", не будут его поддерживать. Но они не в состоянии его закрыть или сломать".

26 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых в стране появится новое правительство и новый канцлер. Фаворитами являются социал-демократы, вторыми, согласно опросам, идут христианские и социальные демократы (ХДС/ХСС). Вероятно, в состав кабинета министров войдут на правах коалиционного партнера и "зеленые", которые являются противниками Nord Stream 2. Нынешнее правительство во главе с Ангелой Меркель указывало, что проект нужно достроить.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требуется предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Еще потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно выдать его до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф.