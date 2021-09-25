Путин: дотации регионам для софинансирования оплаты ЖКХ обсудят на совещании по экономике

Комментируя инициативу партии "Справедливая Россия - За правду" о снижении планки доходов семьи, с которой начинается такая поддержка соответствующих категорий граждан, Путин напомнил, что понизить этот уровень действующий закон позволяет по регионам. Он отметил, что во многих субъектах РФ такие решения принимаются. "Сделать это можно разными способами. Можно оставить эту норму как она есть, увеличив поддержку регионам, тем, которым не хватает соответствующих ресурсов для того, чтобы они могли это сделать на своем уровне, окрасив эти дополнительные доходы. Но это вопрос уже перераспределения доходов по всей налоговой системе и доходов самих регионов и муниципалитетов", - сказал президент. "Мы это обсуждаем в последнее время с коллегами и в ближайшее время обсудим это еще раз на совещании по экономическим вопросам", - заверил Путин.

Говоря о справедливом базовом доходе семей с детьми, президент напомнил, что власти в этом отношении выстраивают целую цепочку мер поддержки по возрастным категориям детей. "Там есть еще у нас определенные ниши, которые предстоит заполнить. Мне кажется, что если мы все вместе по этому пути пойдем и сделаем то, о чем уже договаривались, то вот это и будет значимым элементом выполнения ваших предвыборных обещаний", - обратился Путин к лидеру партии "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову.