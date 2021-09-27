"Автотор" надеется избежать остановки выпуска машин из-за проблем с компонентами

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Калининградский "Автотор" считает, что мировой дефицит автокомпонентов может растянуться на три года, однако не ждет остановки своего производства из-за их нехватки, заявил в интервью ТАСС председатель совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов.

"Мы не останавливались и планируем, что не будем останавливаться. Если будет компонентное направление хотя бы на этом [нынешнем] уровне, то мы не будем останавливаться. Надеемся, что объем поставок падать больше не будет, будет ли расти - это вопрос", - сказал он.

Горбунов не исключил проблем с автокомпонентами в следующем году. "Проблема с компонентами не навсегда, но она вошла в нашу действительность года на три. Рассчитываем, что за это время дефицит удастся ликвидировать. У нас сегодня люди могут купить автомобили как в Советском Союзе - они ждут от трех до шести, а некоторые бренды до девяти месяцев", - отметил он.

"Пока у нас эта проблема остро не стоит. Наши партнеры, учитывая, что у них объем производства миллионы штук автомобилей, стараются выкроить для нас комплектующие под наш объем. Но больше [комплектующих] нам дать не могут", - добавил глава совета директоров компании.

Сам "Автотор", по словам Горбунова, не планирует создавать автокомпонентные производства. "Мы просто не потянем этот вопрос, это требует огромных инвестиций. Мы рассчитываем в этом смысле на партнеров",- пояснил топ-менеджер.

Компания "Автотор" ведет производство с 1997 года, выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai.