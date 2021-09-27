Хабаровский край получит 1,4 млрд рублей на ремонт дворов

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат в 2022 года 1,4 млрд рублей на ремонт дворовых территорий. Об этом ТАСС сообщил член Народного совета при губернаторе Хабаровского края Никита Божок.

"На ремонт дворов в 2022 году региону, как ожидается, направят средства в объеме 1,4 млрд рублей", - сказал Божок, уточнив, что это позволит отремонтировать и дворовые проезды, и установить детские, игровые и спортивные площадки.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в сентябре сообщал, что федеральные власти выделят 7 млрд рублей на благоустройство 1 тыс. дворов на Дальнем Востоке, где будут создаваться площадки с оборудованием для игр и занятий спортом. Отдельное внимание будет уделено маломобильным группам населения. Обсуждается строительство 300 новых площадок для активного отдыха и спорта. Это детские игровые площадки, многофункциональные площадки для спорта, пространства для занятия велоспортом, катания на скейтбордах, самокатах и роликах, проведения фестивалей и соревнований.

Божок сообщил, что работа по ремонту дворов активно ведется в Хабаровском крае и сейчас. До конца года в регионе отремонтируют 345 дворов, из них 127 - в Хабаровске, 78 - в Комсомольске-на-Амуре, остальные - в других городах и поселениях края. Власти планируют отремонтировать дворовые проезды, разбить газоны, устанавить качели, игровые и спортивные комплексы.