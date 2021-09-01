Федеральные власти выделят 7 млрд рублей на благоустройство дворов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти выделят 7 млрд рублей на благоустройство 1 тыс. дворов на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке. Это будет стоить примерно 7 млрд рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что с уважением относится к предложению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов. При этом, по его словам, строить новые города нужно там, где возникают новые экономические мощности. В качестве примера он привел город Циолковский возле космодрома Восточный.