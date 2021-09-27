Более 18 млн рублей курортного сбора направят на создание парка на Алтае

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 18 млн рублей собрали в Алтайском крае в 2021 году в рамках эксперимента по введению курортного сбора. На полученные средства власти города-курорта Белокуриха, где взимается сбор, создадут новый парк, терренкуры и восстановят первоначальный облик памятников культуры. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Курортный сбор возобновлен с 1 января, его размер был снижен на период восстановления отрасли и составляет 30 рублей за сутки пребывания, не считая дня заезда. За 8 месяцев в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 18,5 млн рублей, а всего с начала проведения эксперимента, с мая 2018 года, 106,3 млн рублей. Точки внимания - создание нового терренкура "Сибирский тракт", курортного парка с пешеходными, велодорожками, зеленой зоной. В планах обустройство прилегающих лесов, улучшение гостевого маршрута, обустройство береговой линии вдоль старой радонолечебницы, пешеходных дорожек, смотровых площадок, спусков к реке", - сказал Дешевых.

На средства сбора в Белокурихе также планируют восстановить первоначальный облик архитектурных объектов: памятников культуры регионального значения. В их числе - фонтан у радонолечебницы и так называемый "змеиный колодец".

"За счет средств курортного сбора планируем также создать удобную навигацию по курорту. С администрацией Белокурихи прорабатываем возможность проектирования туристского кода города, который предполагает обновление вывесок, фасадного освещения, обустройство фотозон, смотровых площадок", - подчеркнул Дешевых.

В прошлом году депутаты Алтайского краевого Заксобрания поддержали изменения в системе курортного сбора, снизив его сумму в 2021 и 2022 годах с 50 до 30 рублей. Ранее Дешевых заявлял, что из-за этого запланированный для взимания объем средств на 2021 год уменьшится с 46 до 30 млн.

Туристско-экскурсионный поток в Алтайский край в летний сезон в 2021 году составил 890 тыс. человек. По прогнозам властей, по итогам года он составит от 1,8 млн до 2 млн человек.