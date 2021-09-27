{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Алтайского края сообщили, что турпоток в регионе к концу года вырастет на 40%

По словам Евгения Дешевых, ожидается, что итоговый показатель составит от 1,8 до 2 млн человек, однако этот уровень пока ниже допандемийного

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. По итогам 2021 года турпоток в Алтайском крае составит от 1,8 до 2 млн человек, что более чем на 40% превышает показатели прошлого года, однако допандемийный уровень все еще не достигнут. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

На эту тему

"Это лето в крае было не сильно жарким, сезон сложился достаточно благоприятно для туристической отрасли. Согласно оперативным данным, туристско-экскурсионный поток в край в летний сезон составил 890 тыс. человек. <…> Туристско-экскурсионный поток по итогам 2019 года составил 2 млн 196 тыс. человек, по итогам 2020 года - 1 млн 400 тыс. Думаю, в 2021 году он составит, наверное, от 1,8 млн до 2 млн человек", - сказал Дешевых, отвечая на вопрос ТАСС.

Говоря о летнем туристическом сезоне, он отметил, что по сравнению с прошлым годом турпоток в Алтайском крае за три месяца вырос на 40%, однако пока ниже допандемийного уровня на 15-16%.

"Действуют ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, были в летний период отменены или перенесены все событийные масштабные мероприятия - это сказалось на турпотоке в части экскурсантов. Показатель численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения в регионе, стабилизировался до допандемийного уровня - 291 тыс. человек. 2021 год мы завершим с показателями, превышающими предыдущий, но говорить о значительном его росте по сравнению с допандемийным периодом все еще преждевременно. Отрасль находится на восстановительным этапе. Объем предоставленных услуг с 1 января до 1 сентября текущего года составляет 3 млрд 747 млн рублей и превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 13%", - подчеркнул Дешевых.

Он уточнил, что в регионе еще не в полной мере работают турагентства, по-прежнему запрещены событийные мероприятия, поэтому по итогам года сфера туризма в Алтайском крае не восстановится до допандемийных показателей.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм. Ежегодный турпоток в регион, если не считать 2020 год, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек, - не менее 2 млн человек. Основные курортные ресурсы края: климат, в том числе обилие солнца, повышенная прозрачность воздуха и высокая степень его ионизации, а также минеральные воды.

Теги
РоссияАлтайский край
Минтруд запустил систему электронного обеспечения инвалидов средствами реабилитации
Электронный сертификат позволит гражданину самостоятельно определять, на какой именно товар направить средства
Минтруд запустил систему электронного обеспечения инвалидов средствами реабилитации
Читать полностью