Власти Алтайского края сообщили, что турпоток в регионе к концу года вырастет на 40%

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. По итогам 2021 года турпоток в Алтайском крае составит от 1,8 до 2 млн человек, что более чем на 40% превышает показатели прошлого года, однако допандемийный уровень все еще не достигнут. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Это лето в крае было не сильно жарким, сезон сложился достаточно благоприятно для туристической отрасли. Согласно оперативным данным, туристско-экскурсионный поток в край в летний сезон составил 890 тыс. человек. <…> Туристско-экскурсионный поток по итогам 2019 года составил 2 млн 196 тыс. человек, по итогам 2020 года - 1 млн 400 тыс. Думаю, в 2021 году он составит, наверное, от 1,8 млн до 2 млн человек", - сказал Дешевых, отвечая на вопрос ТАСС.

Говоря о летнем туристическом сезоне, он отметил, что по сравнению с прошлым годом турпоток в Алтайском крае за три месяца вырос на 40%, однако пока ниже допандемийного уровня на 15-16%.

"Действуют ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, были в летний период отменены или перенесены все событийные масштабные мероприятия - это сказалось на турпотоке в части экскурсантов. Показатель численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения в регионе, стабилизировался до допандемийного уровня - 291 тыс. человек. 2021 год мы завершим с показателями, превышающими предыдущий, но говорить о значительном его росте по сравнению с допандемийным периодом все еще преждевременно. Отрасль находится на восстановительным этапе. Объем предоставленных услуг с 1 января до 1 сентября текущего года составляет 3 млрд 747 млн рублей и превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 13%", - подчеркнул Дешевых.

Он уточнил, что в регионе еще не в полной мере работают турагентства, по-прежнему запрещены событийные мероприятия, поэтому по итогам года сфера туризма в Алтайском крае не восстановится до допандемийных показателей.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм. Ежегодный турпоток в регион, если не считать 2020 год, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек, - не менее 2 млн человек. Основные курортные ресурсы края: климат, в том числе обилие солнца, повышенная прозрачность воздуха и высокая степень его ионизации, а также минеральные воды.