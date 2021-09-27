Цена газа в Европе на закрытии торгов почти достигла $950 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе на закрытии торгов 27 сентября почти достигла $950 за 1 тыс. куб. м, показывая рост более чем на 11% по итогам дня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $946 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост цены на газ за день превысил 11%.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на голубое топливо в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев отмечал, что поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, "Газпром" увеличил добычу газа год к году на 18,4%. При этом европейский рынок газа в первом полугодии 2021 года столкнулся с оттоком сжиженного природного газа (СПГ) на рынки АТР и Южной Америки, его доля в импорте упала с 41,5% до 31%. В абсолютном выражении поставки СПГ в Европу за этот период сократились на 10,74 млрд куб. м (или на 15,9%).

На торгах 15 сентября стоимость газа росла на $150, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Позже цена скорректировалась до $830, превышала $900 за тыс. кубометров в начале прошлой недели, но в последующие дни колебалась в диапазоне $800-900.